Sparta vzdala hold 12 góly! Takovou výhru jsem ještě nezažil, říká Kudrna

Co říct k dnešnímu bláznivému zápasu? Výsledek 12:3 jste v seniorské kategorii asi ještě nezažil.

„Myslím, že nezažil. V minulosti jsem zažil podobný výsledek, ale v můj neprospěch, takže na to nerad vzpomínám. Tohle bylo o hodně příjemnější a samozřejmě jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Vy sám jste se na debaklu Třince podílel dvěma góly, především ten první byl ukázkový. Měl jste dopředu naplánováno, co uděláte?

„Viděl jsem, že mám větší rychlost než obránce, tak jsem se snažil natlačit do brány a ta zasekávačka už vyplynula ze situace. Jsem rád, že to tam padlo a samozřejmě jsme rádi, že jsme pobavili diváky.“

Co říkáte tomu, že jste tak vysokým rozdílem smetli zrovna Třinec, aktuálně druhý tým tabulky?

„Myslím si, že žádný soupeř v této lize není lehký. Do každého zápasu se snažíme jít naplno, začíná se za stavu 0:0 a každý zápas chceme vyhrát. Samozřejmě, když napadá tolik gólů, tak je to jen velké plus a jsme za to rádi.“

Dá se zmínit nějaký úsek zápasu, ve kterém jste cítili ze strany Třince ještě tlak? Možná, když Oceláři v polovině zápasu snižovali na 5:3?

„Za toho stavu 5:3 to ještě stále bylo takové vyrovnané, že se ještě mohli dotáhnout, ale myslím, že ten šestý, sedmý a osmý gól na konci druhé třetiny byly rozhodující. Víceméně jsme si už tu třetí třetinu jen pohlídali, takže myslím, že to byl výborný výkon z naší strany.“

Mysleli jste před třetí třetinou, že byste mohli nasázet 10 gólů? Aréna si desítku žádala.

„Za toho stavu 8:3, 9:3 to už má člověk v hlavě, že by mohla padnout desítka. Jsme rádi, že jsme to dokázali a že jsme potěšili diváky.“

Na co hráč myslí za stavu 12:3?

„Snažíme se hrát stále stejně, dodržovat věci, které máme. Víme, že ty věci nám vychází a snažíme se je dodržovat celých 60 minut.“

Společně se spoluhráči jste si pěkně rozšířili bodové konto, všichni útočníci jste si dnes připsali minimálně po jednom bodu, většina i více. To určitě potěší.

„Tak samozřejmě. Myslím, že všechny pětky hrajeme víceméně stejně, takže je super, když všechny čtyři lajny přispívají i gólama.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:51. Kumstát, 13:09. Pech, 13:54. Kudrna, 14:14. J. Hlinka, 27:45. Cingel, 35:12. J. Hlinka, 39:44. Ihnačák, 39:55. Řepík, 46:46. Klimek, 52:01. J. Hlinka, 52:51. Klimek, 56:17. Kudrna Hosté: 00:57. Hrabal, 23:01. Petružálek, 31:11. Kane Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Eminger, Kalina, Švrček, Nedomlel, Gernát, Piskáček – Řepík, P. Vrána, J. Hlinka – Deveaux, Klimek, Forman – Ihnačák, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Adámek, Jank, Nosek, M. Doudera, Krajíček, Hrabal, Roth, L. Galvas – Irgl, Kane, Adamský – Hrňa, Marosz, Petružálek – Dravecký, Cienciala, Rákos – Klimenta, Špirko, Jašek.