Hamerlík po debaklu: Otřesný výkon. Stydím se za sebe i tým

Takhle že vypadá tým, který chce na konci sezony vyhrát titul? Ani náhodou. Jestliže chtěl Třinec v superšlágru na Spartě dokázat, že se s ním má v play off počítat, stal se přesně pravý opak. Je z toho potupná porážka 3:12, největší v historii klubu. „Stydím se za sebe i za svůj tým,“ řekl naštvaně brankář Peter Hamerlík. Také on ví, že s takovou budou Oceláři mistry jenom ve snu. Ostudný debakl je o to horší, že tým už dva měsíce řeší spory s vlastními fanoušky.

Prohráli jste 3:12, to je největší debakl Třince v jeho historii. Dá se k tomu vůbec něco říct?

„Že jsme si udělali obrovskou ostudu. Ten výkon z naší strany nebyl výkonem extraligového týmu. Osobně se stydím za sebe, i za svůj tým.“

V který moment jste se takhle sesypali? Ještě ve druhé třetině jste chvíli byli v kontaktu, bylo o co hrát…

„Těžko říct. Náš rychlý gól (Josef Hrabal poslal Třinec v první minutě do vedení), byl možná trochu náhodný. Oni za těmi svými šli. Byli lepší v pohybu, byli důraznější před brankou, přečíslovali nás a my jsme propadali. Prostě bylo všechno špatně. Otřesný výkon.“

S přibývajícím časem už jste spíše tlačili čas, ať už je konec. Nebo ne?

„Nemyslím si, že tohle je správný přístup. Ve druhé třetině jsme dali góly a měli šanci vrátit se do zápasu. Jenže se stal pravý opak. Pak jsme možná doplatili právě na to, že už jsme chtěli konec.“

Je to pro vás velká rána vzhledem k tomu, že jste v pátek vyhráli v Litvínově a vypadalo to, že se zvednete?

„Musíme si přiznat, že v Litvínově jsme hráli dobře prvních dvacet minut. Potom nás velice podržel Šimon Hrubec a nebýt jeho, vypadal by výsledek jinak. Samozřejmě, je to velká facka. Musíme si k tomu něco říct, protože takhle to dál nejde. Není to otázka jednoho zápasu, ale celého nového roku. Snad ta facka přišla v pravý čas. Já nemám rád řeči typu ‚Musíme se z toho poučit‘, protože každý profesionální hráč musí být vždy připravený. My jsme dnes doplatili na naši laxnost.“

Nepřesvědčivé výkony se s vámi táhnou zhruba od prosince. Tušíte, co se s týmem stalo?

„Těžko říct. Na začátku ročníku se nám dařilo a možná přišlo uspokojení. Uspokojili jsme se a mysleli jsme si, že se proti nám všechny týmy porazí samy. Musíme zase začít makat, protože takhle nevypadá cesta k vítězství.“

Tenhle výkon a výsledek rozhodně nepřidá ani na vašich napjatých vztazích, které má tým s fanoušky. Uvědomujete si to?

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje. Každý na to má nějaký názor, já mám také svůj. Je pravda, že jejich pomoc potřebujeme. Musíme jejich projevy akceptovat, ale samozřejmě to teď pro nás není příjemné.“

Zvlášť teď, když přišel takový výplach, ostuda. Možná na to někteří z nich čekali.

„Pokud to bereme z pohledu, že fanoušek čeká, že prohrajeme, tak to není náš fanoušek. Takže takhle bych se na to nedíval. Ale i bez ohledu na fanoušky, respekt k dresu, znaku a vůbec ke klubu by měl vypadat úplně jinak. Jak říkám, tohle nebyl výkon extraligového mužstva, a už vůbec ne mužstva, jako jsme my.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:51. Kumstát, 13:09. Pech, 13:54. Kudrna, 14:14. J. Hlinka, 27:45. Cingel, 35:12. J. Hlinka, 39:44. Ihnačák, 39:55. Řepík, 46:46. Klimek, 52:01. J. Hlinka, 52:51. Klimek, 56:17. Kudrna Hosté: 00:57. Hrabal, 23:01. Petružálek, 31:11. Kane Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Eminger, Kalina, Švrček, Nedomlel, Gernát, Piskáček – Řepík, P. Vrána, J. Hlinka – Deveaux, Klimek, Forman – Ihnačák, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Adámek, Jank, Nosek, M. Doudera, Krajíček, Hrabal, Roth, L. Galvas – Irgl, Kane, Adamský – Hrňa, Marosz, Petružálek – Dravecký, Cienciala, Rákos – Klimenta, Špirko, Jašek.