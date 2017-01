Manažer Třince po debaklu: Tohle byla ostuda. Jsou rozjeté výměny

Vladimír Kýhos po zápase řekl, že z toho vyvodí důsledky. Vy jste s ním zhruba patnáct minut jednal za zavřenými dveřmi. Už jste se rozhodli, jak budete postupovat?

„Nechci nic řešit s horkou hlavou. Ráno je moudřejší večera, říká se. Takže se o tom budeme bavit. Dneska to byla ostuda, den blbec. Puky se odrážely k ním, tak to někdy je. Hrozný zápas, ale sezona není u konce. Budeme se snažit s tím něco dělat.

Napadá vás co? Odpusťte takovou otázku, ale takhle tým s ambicemi vyhrát titul, nevypadá.

„Jsou rozjeté hráčské výměny. Ale to je v jednání, takže o tom nemůžu mluvit. Snažíme se s tím něco udělat. Na začátku nás každý pasoval na titul, teď už ne. Ukáže se ale až v play off.“

Trenér Vladimír Kýhos má dál vaší důvěru?

„Já myslím, že jo.“

Na výměny máte poslední dva dny, v úterý se zavírá přestupové okno. Bude to hektických 48 hodin, souhlasíte?

„Jsem na telefonu pořád. Pořád jednáme, zkoušíme různé varianty. Některé z našeho pohledu přínosné jsou, jiné ne. Je vždycky třeba, aby k tomu byly svolné obě strany.“

Co se dá hráčům po takovém výplachu vůbec říct?

„Nemá cenu se v tom babrat. Taky jsem zažil podobné výsledky. Jeli jsme z Litvínova, schytali tam devítku a hvízdalo mi v uších. Jak už to tam začne padat, tak už je těžké to chytat. Já myslím, že to s hráči probereme, ale ono není moc co. Sami ví, že to co předvedli, je ostudný výkon.“

Co musí Třinec změnit, aby hrál tak dobře jako v první polovině sezony?

„Prostě musíme hrát tak jako na začátku, jeden za druhého, poctivě. To, co jsme předvedli dnes, byl pravý opak. Musíme začít znovu: Tohle je krásný stav k tomu, aby to kluci sami pochopili. Můžete jim říkat, co chcete, ale musí to přijít zevnitř každého jednotlivého hráče.“

Prohra v pro vás dost špatný čas. Fanoušci jdou proti týmu, atmosféra v Třinci není dobrá. Na podobné výsledky po odchodu Jiřího Polanského nejspíš řada z nich vyloženě čeká.

„Někteří na to asi čekají. Ti co mají problém s projevem a dalšími věcmi. Jen se jim to potvrzuje znovu a znovu, že tohle říkali. Já si ale myslím, že většina fanoušků bude chtít, aby se nám dařilo. Jsme přece Třinec. Je nesmysl, aby člověk nefandil jen proto, aby si dokázal, že má pravdu. Já jsem dneska taky naštvaný, taky mě to mrzí. Ale je před námi další zápas, ten chceme vyhrát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:51. Kumstát, 13:09. Pech, 13:54. Kudrna, 14:14. J. Hlinka, 27:45. Cingel, 35:12. J. Hlinka, 39:44. Ihnačák, 39:55. Řepík, 46:46. Klimek, 52:01. J. Hlinka, 52:51. Klimek, 56:17. Kudrna Hosté: 00:57. Hrabal, 23:01. Petružálek, 31:11. Kane Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Eminger, Kalina, Švrček, Nedomlel, Gernát, Piskáček – Řepík, P. Vrána, J. Hlinka – Deveaux, Klimek, Forman – Ihnačák, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Adámek, Jank, Nosek, M. Doudera, Krajíček, Hrabal, Roth, L. Galvas – Irgl, Kane, Adamský – Hrňa, Marosz, Petružálek – Dravecký, Cienciala, Rákos – Klimenta, Špirko, Jašek.