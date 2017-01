Přestupová show! Kometa chce Červenku, Sparta Buchteleho

Když o hostování brankáře Ondřeje Kacetla jednal bývalý pardubický boss Pavel Rohlík, hradecký Mountfield prý vyšponoval jeho cenu do těžko akceptovatelných částek. Jen proto, že bývalý manažer Pardubic nebyl moc oblíbený. Teď za Dynamo jedná Dušan Salfický a Hradec Králové cifru za gólmana snížil.

I takhle se v Tipsport extralize těsně před koncem přestupového termínu pečou přestupy. Dynamo by za nového brankáře mělo zaplatit částku mezi 2 a 3 miliony korun. Všechno je navíc vázané podmínkou, že Hradec někde musí sehnat brankáře, aby měl plný stav. Pardubice o akci Kacetl vážně uvažují, do baráže se dobrý brankář bude hodit.

Času ale není moc. V úterý 31. ledna, tedy už zítra, se definitivně uzavírá přestupové okno.

V zámoří je uzávěrka přestupů nadupaná show. Den, kdy týmy NHL finálně dolaďují své soupisky pro boj o Stanley Cup, sledují v Kanadě snad všechny televizní i rádiové stanice. Vedou se speciální vysílání, jejich počínání rozebírají experti od A až do Z. Chválí, kritizují. Taky mají co. Zajímavý transfer se tam upeče každou chvíli.

V Česku to jindy bývala docela nuda. Týmům chyběly buď peníze, nebo větší odvaha manažerů do kabiny radikálně říznout. Ale ta doba je pryč, alespoň z pohledu aktuální sezony.

Zapomeňte na prázdnotu. Už včera dotáhly Pardubice příchod obránce Marka Trončinského z Mladé Boleslavi. „Čeká nás velmi náročný závěr sezony. Slibujeme si od Marka důraz a jistotu v defenzivě, dokáže i podpořit útok,“ představil svoji velkou rybu Salfický. A tohle byl teprve začátek. Udice už nahodili i ostatní, snaží se chytat velké ryby.

Kometa Brno má údajně zájem o Romana Červenku, jehož Fribourg ve Švýcarsku ztratil šanci na postup do play off. To by byla teprve pecka!

Chomutov by zase rád posílil obranu. Ve hře by mohl být Jakub Krejčík, tomu by totiž v Záhřebu skončila sezona KHL už za čtrnáct dnů a sám by i s vidinou účasti na mistrovství světa ještě rád hrál.

Kvalitního obránce hledá i Sparta, ta navíc sonduje situaci také ohledně útočníka Jana Buchteleho, i když v Jekatěrinburgu mu to v této sezoně taky vinou zranění zrovna moc nejde.

Všechny tyhle plány se mají nejpozději do zítřka dotáhnout. Samozřejmě také mohou selhat. Stačí připomenout, že v Brně už o jednu velkou hvězdu přišli. Minulý týden krachl nápad přivést brankáře Jakuba Kováře z ruského Čerepovce. Kluby se mezi sebou nedohodly.

Za nebývale agresivní přestupovou politikou manažerů stojí obavy o zbytek sezony. Vyjma suverénně prvního Liberce, který jako jediný místo shánění nových hvězd zatím jen pravidelně oznamuje prodloužení kontraktu s hráči dosavadního kádru, není v tabulce jediný tým, který by mohl být se svým postavením nebo hrou spokojený. Takže se připravte, může z toho být velká show.