Třinec schytal debakl, teď bere Netíka. Útok Sparty posílí navrátilec Hlaváč

Už zítra se v hokejové Tipsport extralize uzavře přestupové okno a jeden z prvních last minutě přesunů se uskutečnil mezi Spartou a Třincem. Pražané den po debaklu 12:3 poslali k Ocelářům útočníka Tomáše Netíka, který bude v Třinci hostovat do konce sezony. Ke Spartě se naopak připojí Jan Hlaváč, který za ni hrál naposledy na jaře. Pražský klub to dnes potvrdil na svém webu.