Ihnačáka označili fanoušci za Jidáše, pak rozhodl zápas: Takový je život

Přetahovanou Hradce se Spartou rozhodl ten, na kterého měli hradečtí fanoušci pifku, Brian Ihnačák. Připravili pro něj choreo, že je Jidáš, protože v létě odešel do Prahy. Ve 42. minutě jeho střela proletěla za Patrika Rybára a on si zapumpoval rukou. Je tam! „Mohlo to skončit ale výhrou obou mužstev, byl to hodně vyrovnaný zápas,“ odfrkl.

Hodně vás podržel brankář Novotný?

„Předvedl parádní výkon. Když máš druhého gólmana, potřebuješ se na něj taky spolehnout, aby v zápase chytal stejně jako jednička. S Hradcem byl Filip výborný.“

Minule jste dal v Hradci dva góly, teď jeden. Funguje na vás jako extra motivace?

„Ne, hraju každý zápas stejně. Vždycky se snažím, co to jde. A když to tam padne, jsem rád. Na ledě máte tvrdou práci, techniku a náhodu. Dnes se to všechno sešlo. Proti mě stáli kamarádi, ale snažíš se to neřešit. Chceš držet, že to jsou protihráči. Sem tam je to těžký, ale musíš se snažit.“

Všiml jste si chorea, jaké na vás připravili hradečtí fans?

„Nepřečetl jsem to z ledu. Ale slyšel jsem od kluků, co tam bylo. Jsou to neskuteční fanoušci, děsně vášniví. Dávají do fandění úplně všechno. Pro mě na tom transparentu nebylo nic hezkýho, ale takový je život a hokej.“

VIDEO: Podívejte se na Ihnačákův gól:

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec Králové - Sparta: Hosté vedou! Trefil se Brian Ihnačák, 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Takže nejste naštvaný?

„Ne, vůbec. Tady se hraje prostě každýmu soupeři blbě, určitě tady bylo snadnější hrát na druhou stranu, to vám řeknu. Myslím, že tady je to pro soupeře možná nejtěžší v extralize.“

Minule jste posbíral 4 body s Třincem, teď vítězný gól proti Hradci. Začínáte se dostávat zase do formy?

„Letos jsem byl už třikrát zraněný, tohle jsem ještě nikdy nezažil. Teď se to snad konečně rovná. Když tak dlouho chybíš, zabere čas, než zase přijde forma. Jsem s mým výkonem docela spokojený, ale ještě víc je, že vyhráváme, to je mnohem lepší, než jak se cítím já.“

Sparta si upevnila třetí místo v extralize. Bylo těžké se tam vydrápat?

„Na začátku sezony jsme spadli dolů. Ale kopli jsme se do... Jak se to říká, do prdele? Jo, tam. Bylo těžké se prokousat nahoru, soupeři jsou hodně vyrovnaní. Ale máme sílu, zvládli jsme to.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:30. Šimánek Hosté: 09:28. Gernát, 41:13. Ihnačák Sestavy Domácí: Rybár (Kacetl) – Pláněk, Vydarený (A), Gregorc, Čáp, Štajnoch, Newton, Plášil – Červený (A), Dragoun, Šimánek – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, T. Knotek, Picard – R. Pavlík, Nedvídek, Köhler. Hosté: F. Novotný (Pöpperle) – Piskáček, Mikuš, Nedomlel, Gernát, Eminger, Barinka, Švrček, Kalina – Řepík, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Deveaux, Klimek, Forman – Ihnačák, Pech, Kumstát (A) – Kudrna, Uher, O. Procházka.