Kometa ulovila obránce z KHL. Brno posílí reprezentant Krejčík

Krejčík se tak do extraligy vrací po necelých třech letech, v sezoně 2013/14 hrál za Spartu. Poté odešel do Švédska, kde nastupoval za Örebro. Před aktuální sezonou zamířil do Záhřebu, za který v KHL odehrál 49 zápasů s bilancí gólu a 15 asistencí.

Bývalý hráč Slavie opustil chorvatský klub v poslední den přestupů poté, co Medveščak ztratil šanci na postup do play off. V týmu nebude pokračovat ani útočník Jiří Smejkal, který odešel do Sparty. Oba čeští reprezentanti nastoupili ještě do dnešního zápasu proti Dynamu Moskva.