Krvavá premiéra. Krejčíka po střetu u hrazení vezli do nemocnice

Přišel jako last minute posila Komety Brno. Obránce Jakub Krejčík (25 let) hrál po příchodu z Medveščaku Záhřeb poprvé za Kometu, ale premiéra ve Vítkovicích (3:2 v prodloužení) pro něj dopadla nešťastně. Po střetu u hrazení ze 36. minuty skončil s těžkým otřesem v nemocnici. Z ucha mu tekla krev, z nemocnice jej po prvním vyšetření pustit nechtěli.

„První zprávy máme takové, že má těžký otřes mozku, zatím je na vyšetření,“ říkal hned po zápase Petr Haken, asistent trenéra Komety. „Nějaká krev tam byla, nedokážu říct. Uvidíme po důkladnějším vyšetření.“

Krejčík se zranil ve 36. minutě po střetu u hrazení s vítkovickým útočníkem Michaelem Vandasem. V přesilovce zavážel puk do třetiny, po souboji skončil hlavou v mantinelu.

„Spadl dost nešťastně, snad to nebude na dlouho, nebude to vážné a dostane se z toho brzo,“ věřil spoluhráč Marek Kvapil. „Já byl přímo za ním, bylo to ošklivé. Hned jsem věděl, že je zle. Kryl si tělem puk, narazili do něj z boku, nebo zezadu, to nevím, ale padal hlavou přímo na mantinel. Neměl tam ruce nic, bylo to nepříjemný.“

Rozhodčí Hejduk a Mrkva za střet nevylučovali. Vandas k souboji neměl moc co říct. „Já to taky moc neviděl, nevím,“ krčil rameny. „Je to rychlá hra, nepostřehl jsem, co se stalo. Faul to asi nebyl, rozhodčí to i tak posoudil. Nevím, co říct.“

Vítkovice - Kometa Brno: Vandas narazil Krejčíka na mantinel, ten se zakrvavený těžko zvedal z ledu

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:04. Tybor, 20:42. Stastny, 61:25. D. Květoň Hosté: 16:06. J. Káňa, 51:16. H. Zohorna Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk (A), D. Krenželok – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Tomi, Stastny, Olesz (C) – Vandas, E. Němec, Kucsera – Kurovský, Balán, Szturc – P. Zdráhal. Hosté: Čiliak (21. Vejmelka) – O. Němec (A), J. Krejčík, Kováčik (A), Gulaši, Trška, Štencel, Zábranský – Haščák, Čermák (C), J. Káňa – H. Zohorna, Hruška, M. Kvapil – Mallet, V. Němec, Brabenec – Vondráček, Dočekal, R. Zohorna.