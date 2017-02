Maxwellovi se znovu zlomil nůž a střídal. Vzápětí Litvínov rozhodl

Brankář Brandon Maxwell by měl zajít pro rady mezi přední šéfkuchaře. Už podruhé v sezoně nedochytal zápas kvůli problému s nožem. Na brusli samozřejmě. Naposledy se mu to stalo v dresu Mladé Boleslavi v pátek v Litvínově. Ačkoli běželo vypjaté prodloužení, musel střídat. Náhradník Jan Lukáš inkasoval po 15 vteřinách a domácí slavili výhru 5:4. Přitom podobnou nehodou Maxwell ukončil i předchozí angažmá v Pardubicích.

Pro Lukáše to nebyla snadná úloha. Přes šedesát minut, a to ještě čistého herního času, mrznul na střídačce litvínovského stadionu, kde se teplota pohybovala kolem 5 stupňů celsia. Ale přesto v prodloužení v čase 63:28 musel do branky, Maxwell byl bez nože. A Lukáš po čtvrt minutě inkasoval rozhodující branku.

„Jo, problesklo nám v hlavách, že dlouho pouze stál a nebyl zahřátý ani rozhýbaný, proto jsme chtěli na něj rychle střílet,“ přiznal strategický plán rozhodující střelec Robin Hanzl.

„Jan Lukáš to měl těžké, to ano, ale hlavně se mělo vhazovat ve středním a ne našem pásmu,“ zlobil se boleslavský asistent Boris Žabka.

Maxwellovi se podobná nehoda s nožem stala i v polovině prosince za Pardubice v Karlových Varech. Pár dnů nato v klubu skončil. Byla to zřejmě „poslední kapka“, protože na východě Čech nebyli spokojení s brankářovým přístupem.

„Hráč plně nerespektoval týmovou sounáležitost. Do vyřešení celé situace bude trénovat v režimu našeho juniorského týmu,“ uvedl tehdy tiskový mluvčí Jan Hrabal.

A pak si Maxwell našel nové angažmá – právě v Boleslavi. V Boleslavi však jeho vyhazov v žádném případě nehrozí, s jeho výkony jsou spokojení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:28. M. Hanzl, 08:11. M. Hořava, 30:39. Martynek, 44:41. J. Černý, 63:43. R. Hanzl Hosté: 13:50. Urban, 18:29. Musil, 21:20. Orsava, 59:21. Pospíšil Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Gula, Kubát, K. Pilař, T. Pavelka, F. Pavlík, Z. Sklenička, Kokeš – Martynek, V. Hübl (A), Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl (A), J. Černý – M. Hořava, Válek, Trávníček (C) – Jurčík, K. Reichel, J. Doležal. Hosté: Maxwell (64. Lukáš) – Kučný, Stříteský, Hanzlík (C), Kurka, Holub, Bernad, Štich, Hrdinka – Lenc (A), Musil, Hyka – Látal, Urban, Pacovský – Orsava, Žejdl, Pospíšil – Musliu, L. Volf, Jonák.