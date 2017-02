Pirátům stačilo na pět gólů 16 střel. Z minima maximum, smál se Huml

Jak se vám hodnotí zápas v Liberci? Celých šedesát minut jste byli pod tlakem, ale máte všechny tři body…

„Velká spokojenost! Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit a necháme tady všechno. Bylo to vidět, hráli jsme obětavě, podpořil nás skvělý gólman. Dařily se nám přesilovky. Ale nechci říct, že to byla zasloužená výhra. Ten zápas byl strašně vyrovnaný.“

Co rozhodlo?

„Produktivita. Liberec měl spoustu šancí a nedal. My vytěžili z minima maximum. Řekl bych, že Jánko (Ján Laco) chytal excelentně. Na konci nás podržel.“

Jak těžké bylo bránit náskok? Několikrát jste odskočili Liberci na dva góly, a oni to nikdy nevzdali. Drama to bylo do posledních vteřin.

„Oni mají obrovskou sílu v ofenzivě. Když po nás šli, forykovali nás, měli jsme veliké problémy. Mají super obránce, co skvěle podporují útok. Uhráli jsme to silou vůle a obětavostí. Je vidět, že když Liberec zapne, má obrovskou chybu. Rozhodli jsme to produktivitou, dali jsme dva góly, když jsme jim dvakrát ujeli. Nic jednoduchého to teda nebylo.“

Tři body jsou pro vás šíleně důležité z hlediska bojů o TOP6. Na Kometu po dnešku ztrácíte jen dva body, to je příjemný pohled, že?

„Uděláme pro to všechno. Máme teď těžké zápasy, hodně jich hrajeme venku. Ale necháme na ledě všechno, popereme se o to. Nás cíl byl udělat desítku, tu už snad máme na dosah. Tak koukáme do šestky, ale nebude to jednoduché.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:16. Derner, 34:26. P. Jelínek, 51:22. Radivojevič, 59:32. Valský Hosté: 09:17. Vondrka, 24:18. Mrázek, 27:14. V. Růžička, 46:13. Račuk, 53:43. Huml Sestavy Domácí: Will (Lašák) – Ševc (A), R. Šimek, Vitásek, Jánošík, Derner, Pyrochta, Jan Bednář – L. Krenželok, P. Jelínek, Svačina – Radivojevič (C), Bulíř, Valský – Bartovič, Bližňák, J. Stránský – J. Vlach, Vantuch, Ordoš – J. Mikyska. Hosté: J. Laco (Král) – Dlapa, Flemming, Kudělka, Rutta, Mrázek, Valach, Skinner – Tomica (A), Huml (A), Vondrka (C) – Sklenář, V. Růžička, Skokan – Poletín, Kämpf, Koblasa – Hlava, Kaše, Račuk.