Špirko vyměnil boj o titul za záchranu: Víme, jaká je situace

Zpátky do Pardubic se Rastislav Špirko vrátil po dlouhé době. „Kolik je to? Šest let?“ ptal se. Ano skoro šest let. Pamatuje jiné časy, lepší. S klubem vyhrál v roce 2010 titul, pak bral bronz a odešel do KHL. Teď přišel během posledního přestupového dne z Třince za Tylera Redenbacha. Prvním zápasem pro něj bylo derby s Hradcem, které Dynamo prohrálo 1:4.