Bourák Jan Výtisk vládne Radegast indexu. Obdržel cenu za měsíc leden

Historické přehledy české nejvyšší soutěže mají rády výjimečné hráče a jejich výkony. Rekordmanem ofenzivních statistik během základní části je jednoznačně Martin Růžička z Třince. Ten v sezóně 2012/2013 zcela ovládnul metriky se 40 vstřelenými góly a celkovými 83 body. Průměrně si tak v každém zápase připsal 1,60 bodů.

V letošním ročníku se díky Výtiskovi budou přepisovat historické statistiky defenzivních výkonů. Chcete aktuálního čísla vítkovického borce? Celkem 107 blokovaných střel, 139 hitů, 7 plusových bodů, dohromady 360 bodů v Radegast indexu, průměr 3,31 hitů na jedno utkání. Připusťme si to: Jan Výtisk neohroženě kráčí k celkovému vítězství v letošním Radegast indexu!

Nebyl by to však vítkovický srdcař Jan Výtisk, kdyby pomýšlel už teď na osobní triumf. „Mám úplně jiné starosti. Hrajeme poslední čtvrtku a samozřejmě chceme postoupit do play-off. Na to, abych myslel na celkové umístění v Radegast indexu, vůbec není prostor,“ říká obránce HC Ridera Vítkovice, který před pátečním domácím utkání proti Kometě Brno převezme zelenou helmu pro vítěze lednového hodnocení této metriky.

Zelená helma letos nenašla jiného nositele a tak již popáté putuje na sever Moravy. Říjnová a listopadová utkání odehrál Jan Výtisk v helmě, která nosila jméno Petra Míčka. Ten byl za svou obětavost pro milovaný klub vyhlášen v rámci projektu Hořká volba nejobětavějším fanouškem Vítkovic. Během 26 let nevynechal jediný domácí zápas klubu. Právě Petr Míček dnes předá Výtiskovi zelenou helmu, se kterou odehraje zbývající zápasy základní části extraligy. Přinese tento symbol bojovníků potřebné body i ve zbývajících utkáních základní části a vynese tak Výtiska definitivně do společnosti legend?

Radegast index:

Radegast index je parametr statistik, který je od sezóny 2013/14 sledován a zobrazován současně s oficiálními statistikami. Radegast index se zaměřuje na bojovnost hráčů. Skládá se z +/- bodů, blokování střel a blokování hráče (hit), což je fyzický kontakt s výjimkou faulu, který vede k zastavení nebo „dohrání“ soupeře. Na základě Radegast indexu je každý měsíc vyhlášen Radegast index hráč měsíce. Více na http://novy.hokej.cz/tipsport-extraliga/radegast-index.

Hořká volba

Hořká volba je součást letošního ročníku nejvyšší hokejové soutěže. Projekt má za cíl najít v každém extraligovém klubu nejobětavějšího fanouška, který se obětoval se pro klub. Více informací o projektu a možnost nominovat fanouška s příběhem hořké volby najdete na www.horkavolba.cz.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:04. Tybor, 20:42. Stastny, 61:25. D. Květoň Hosté: 16:06. J. Káňa, 51:16. H. Zohorna Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk (A), D. Krenželok – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Tomi, Stastny, Olesz (C) – Vandas, E. Němec, Kucsera – Kurovský, Balán, Szturc – P. Zdráhal. Hosté: Čiliak (21. Vejmelka) – O. Němec (A), J. Krejčík, Kováčik (A), Gulaši, Trška, Štencel, Zábranský – Haščák, Čermák (C), J. Káňa – H. Zohorna, Hruška, M. Kvapil – Mallet, V. Němec, Brabenec – Vondráček, Dočekal, R. Zohorna.