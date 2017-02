Fanoušci Hradce řádili. Vnikli do kotle Pardubic a roztáhli choreo

Východočeské derby v rámci 44. kola hokejové Tipsport extraligy mělo jasně určené role favorita a outsidera. Fanoušci hostujícího Hradce Králové si nakonec užívali čtvrté vítězství nad velkým rivalem a zvítězili také na tribunách, když využili nepozornosti domácího kotle. Fandové Mountfieldu do něj v průběhu zápasu vnikli a mezi kotelníky Pardubic roztáhli transparent: „Měníme fandění na jižní tribuně. Nic než Hradec!“

Počínání svých kolegů fanoušci Mountfieldu ocenili a palec nahoru ukázal na svém oficiálním Twitteru také klub. „Hradecký kotel si opět připravil povedené choreo. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ho nevytáhl v kotli Pardubic,“ stálo v příspěvku královéhradeckého mužstva.

🏒 #PCEvMHK: Hradecký kotel si opět připravil povedené #choreo. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ho nevytáhl v kotli @hcpce. 😁 pic.twitter.com/zfE8ILZNNr — Mountfield HK (@MountfieldHK) February 3, 2017

Oficiální vyjádření soupeře nakonec nepřišlo, ačkoliv netradiční rána pod pás musela rozesmát i fanoušky domácího mužstva. Zda mohou hokejisté Hradce Králové očekávat odvetu, není tedy jisté, ale fanoušci Dynama si jistě dají v příštím utkání na svůj sektor větší pozor.

V této sezoně už ale na svého rivala nejspíš nenarazí. Hradec má nakročeno do čtvrtfinále play off, zatímco Pardubice čeká boj o záchranu. „Dnes se ale nemáme za co stydět, byl to hodně dobrý zápas. Škoda, že se nám nepodařilo za stavu 1:2 vyrovnat,“ litoval po utkání navrátilec Rastislav Špirko, jenž oblékl dres Pardubic po šesti letech.

Dynamo tak musí sbírat body v dalších zápasech, aby si vytvořilo co nejlepší pozici do boje v play out. „Všichni víme, jaká je situace. Záchrana je náš cíl,“ uvědomuje si situaci Špirko a věří, že se Východočeši mezi elitou udrží: „Práce, která se tady rozjela, je tou správnou cestou.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Hradec Králové: Derby pro hosty! Gól do prázdné brány dal Rudolf Červený, 1:4 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:56. P. Sýkora Hosté: 11:51. Picard, 18:04. Vydarený, 55:36. Dej, 59:33. Červený Sestavy Domácí: Martin Růžička (J. Hübl) – Schaus, Trončinský, Nedbal, Čáslava, Chaloupka, Havlík, Ščotka, Zajíc – P. Sýkora, Špirko, Rolinek – J. Sýkora, Nahodil, Hubáček – Beran, Tomášek, Zadina – Starý, T. Kaut, Bárta. Hosté: Rybár (Kacetl) – Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp – Červený, Dragoun, Šimánek – Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej – Jarůšek, T. Knotek, Picard – R. Pavlík, Nedvídek, Köhler.