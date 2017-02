Sparta rozhodla v nájezdu! Podrazil Chomutov sudí, nebo úmysl gólmana?

Zajímá mě hlavně váš pohled na rozhodující moment zápasu. Posunul jste branku schválně?

„Žádný úmysl v tom nebyl. Těžko k tomu můžu něco říct. Sám se musím podívat, jak to bylo. Točil jsem se na odražený puk a myslím, že jsem ho nejprve vykopl a pak padal do branky.“

Vysvětlil jste si to nějak s rozhodčím? Co vám k tomu řekl?

„Je zbytečné o tom debatovat. Takový byl verdikt, my si to teď jen můžeme interně v kabině vyhodnotit.“

Překvapilo vás, že se jel nájezd?

„Překvapilo mě to. Viděl jsem hned rozhodčího, že má ruce nahoře…“

VIDEO: Podívejte se na kontroverzní momenty z prodloužení:

Lukáš Pech v nájezdu nakonec rozhodl zápas. Překvapil vás svým rychlým zakončením?

„Trefil to k tyčce, udělal to dobře. Když šel do oblouku, musel jsem udělat úkrok a nějak se na něj navázat. Pěkný nájezd, škoda.“

Máte bod. Vzhledem k průběhu zápasu ho berete?

„Měli jsme těžký víkend. V pátek Liberec, teď Sparta. Z obou zápasů máme čtyři body, kdyby jich bylo víc, byli bychom samozřejmě rádi. Ale i takhle můžeme být spokojeni.“

Tady převažuje radost z toho, že jste se vyhrabali k bodu ze stavu 0:2, nebo zklamání, že z toho nakonec není víc? Na rozdíl od pátku v Liberci, kde jste byli pod tlakem, jste dnes byli aktivnější. A Spartu dokonce i přestříleli.

„Takový je hokej. Hráli jsme trpělivě, do konce jsme se snažili. Podařilo se vyrovnat, to je dobře.“