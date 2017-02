Mám prý ještě nějakou stovku přidat, říká „tisícovkař“ Galvas

Jubilejní tisící zápas chtěl obránce Lukáš Galvas (37) oslavit vítězstvím. Nepovedlo se to, Oceláři v přímé bitvě dvou nejlepších týmů Tipsport extraligy podlehli Liberci 3:4. „Chtěli jsme vyhrát, nevyšlo to, ale jsem rád, že jsme ještě v poslední třetinu zabrali,“ říkal Galvas po duelu, ve kterém se Třinec dostával ze ztráty 1:4. „Bohužel přišel třetí gól už pozdě. Liberec má dobrý mančaft, pro nás je poučením, že musíme hrát od začátku, začali jsme špatně.“

Tisíc zápasů v extralize, jak vám to zní?

„Nějak ty roky uletěly (usměje se) Jsem rád, že ještě můžu hrát extraligu mezi dobrými hráči, tisíc zápasů je hodně. Zahrál jsem si i proti synovi a doufám, že ještě nějaký zápas přidám.“

Stihnete si zahrát i s mladším synem Tomášem?

„Teď bude mít jedenáct, musí makat, aby to stihnul.“ (směje se)

Hrajete speciální sezonu. Zahrál jste si proti synovi Jakubovi, máte tisíc zápasů. Přidáte k tomu na konci i mistrovský titul, na který v kariéře stále čekáte? (Galvas má čtyři stříbra s Vítkovicemi, Zlínem a Třincem).

„Třešinka mi chybí, beru to zápas od zápasu. Máme teď repre pauzu, připravíme se pořádně, zrovna další zápas je myslím Olomouc (kde hraje syn Jakub). V extralize není lehký soupeř, samozřejmě budeme chtít vyhrát.“

Napadlo by vás v začátcích, že se tisícovky dočkáte?

„Začínal jsem hrát v Opavě a když jsem přestoupil do Vítkovic za trenéra Vůjtka, tak mi dali první šanci si zahrát v extralize. Když člověk začíná takovou etapu, určitě si nepředstavuje, že odehraje tisíc zápasů. Sezony pak narůstaly, říkal jsem si - je mi třicet, něco jsem odehrál. Najednou je mi 37. Nějak se to skloubilo, zůstal jsem v extralize, nešel do zahraničí a ty zápasy se nějak naskákaly.“

Cizina vás nelákala?

„Neměl jsem až takovou nabídku úplně. A na Moravě, i v Čechách, se mi líbí. Nějak jsem nad tím nepřemýšlel.“

Dres s tisícovkou vám předával Jan Peterek, který také odehrál přes tisíc zápasů (1139). Co vám říkal?

„Gratuloval mi a říkal, že mám přidat ještě nějakou stovku.“

Jaký nejsilnější zážitek se vám vlastně vybaví?

„Těžko něco vypíchnout. Bylo zvláštní hrát proti synovi, i všechny ty finálové zápasy v kariéře. Těch momentů bylo více.“

