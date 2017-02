Legenda sjednotila extraligu: Litvínov chválil Hradec, Hlinková házela buly

Extraligové kluby momentálně svádějí tuhý boj o přímý postup do play off, o předkolo i o samotnou záchranu. Přesto se ve 45. kole dokázaly spojit a jednotně podpořit projekt Legenda pomáhá. Všechny kluby totiž nastoupily v první třetině v jednotných dresech s podobiznou Ivana Hlinky na hrudi. Dresy poté poputují do hromadné dražby, jejichž výtěžek připadne Nadačnímu fondu Ivana Hlinky, který se stará o bývalé hokejisty a ostatní činovníky ledního hokeje, jež se dostaly do sociálně obtížné životní situace.

<span>Pětačtyřicáté kolo hokejové Tipsport extraligy se neslo v duchu vzpomínek a charity. V rámci projektu Legenda pomáhá totiž všechny kluby nastoupily v dresech bez reklam a s podobiznou bývalého legendárního hokejisty a trenéra Ivana Hlinky na hrudi. <span>Do celého projektu se zapojila také vdova po zesnulém hokejistovi Liběna Hlinková, která za obrovských ovací brněnské haly vhodila slavnostní buly před utkáním s Karlovými Vary. </span><br /><br /></span>

Celou akci podpořily všechny kluby, Ivana Hlinku si připomněli zejména litvínovští fanoušci, kde legendární trenér s hokejem začínal. "Úžasný sportovní moment. Naši fanoušci vytáhli transparent se vzpomínkou na Ivana Hlinku a celá hala v Hradci Králové tleská ve stoje!" napsal Litvínov na twitter, kam připojil i video.

Úžasný sportovní moment. Naši fanoušci vytáhli transparent se vzpomínkou na Ivana Hlinku a celá hala v Hradci Králové tleská ve stoje! pic.twitter.com/nDW6kAXaSh — HC VERVA Litvínov (@hcverva) February 5, 2017

Celá akce vznikla na popud majitele brněnské Komety Libora Zábranského, který Nadační fond Ivana Hlinky spravuje. A samotné dresy si pochvaloval i ředitel extraligy Josef Řezníček: "Dresy jsem viděl už na začátku, kdy se spustila kampaň a návrh na design. Moc se mi líbí, myslím si, že jsou poutavé tím, jak mají všechny stejný design, a liší se pouze v klubových barvách," řekl na oficiálních stránkách projektu.

