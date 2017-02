Hyka drží Boleslav v desítce. Už nemáme na co čekat, říká

Na konci první třetiny jste vstřelil druhý gól Mladé Boleslavi po pohledné kombinaci celého útoku. Co tam bylo rozhodující?

„Bylo tam důležité, že jsme vyhodili puk. Pavel Musil byl na prknech a ve středním pásmu to dal Lencikovi (Radan Lenc), ten mi to jenom přenechal, já jsem v první chvíli chtěl toho obránce obstřelit, ale trefil jsem ho. Naštěstí se mi to odrazilo zpátky a z druhé střely už jsem dal góla. Náš kustod Olda Kopecký mi před zápasem řekl, že pro něj musím dát góla, tak jsem rád, že jsem ten slib splnil a že to tam padlo. (smích)“

Vaší lajně se výborně daří. Čím to je?

„My o sobě víme už několik let. Vyhovíme si ve všech směrech. Pavel Musil je fantastickej centr, myslí mu to, a Radan Lenc pracuje skvěle dozadu a je to střelec. Jsem rád, že s nima můžu hrát.“

První třetinu jste odehráli výborně, především v obraně. Ve druhé třetině jste měli k dispozici hned několik přesilovek, ve kterých se vám ale moc nedařilo. Jak to?

„Měli jsme hodně přesilovek, vytvořili jsme si i dobrý šance, ale nedokázali jsme je využít. Trošku nás to poslalo dolů, ale třetí třetinu jsme odehráli velmi dobře takticky a Vítkovice k ničemu nepustili.“

Nadále bojujete o postup do play off. Může vám výkon proti Vítkovicím v něčem pomoci?

„Už nemáme na co čekat, musíme porazit týmy jako Vítkovice. Po reprezentační pauze máme Plzeň, Pardubice, Vary a já myslím, že nám to jedině pomůže do sebevědomí. Ukázali jsme, že ten tým je silnej. Skvěle zachytal gólman. Parádní výkon. Doufám, že tu desítku udeláme.“

Velmi dobře znovu zachytal Brandon Maxwell, připsal si 35 zákroků, druhé čisté konto na domácím ledě. Byl tím rozhodujícím faktorem dnešního zápasu?

„Od tý doby, co sem přišel tak dodal sebevědomí celému týmu a je to paráda, když vás gólman podrží, nedostane góly. Byl to určitě důležitej faktor.“

Ve třetí třetině inkasoval Pavel Musil tvrdý zákrok od Ivana Baranky loktem na hlavu. Co jste na to říkal?

„Tohle nebudu komentovat. To se na mě nezlobte, ale tohle je prasárna. Za tohle bude určitě potrestanej.“

V pondělí se připojíte k národnímu týmu, čekají vás Švédské hokejové hry. Jak se těšíte na další reprezentační akci?

„Samozřejmě se těším. Minule jsem byl zraněnej, nevyšlo to. Škoda, že nás nevzali všechny z útoku, i Pavla Musila. Bylo by to určitě hezký. Ale těším se moc do Švédska, kde jsem i hrával, takže doufám, že podáme dobré výkony a turnaj vyhrajem.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:21. Žejdl, 19:20. Hyka, 53:04. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Maxwell (Lukáš) – Štich, Stříteský, Hanzlík (C), Kurka, Holub, Hrdinka, T. Voráček, Bernad – Lenc (A), Musil, Hyka – Látal, Pacovský, Urban – Pospíšil, Žejdl, Orsava – Musliu, Vampola (A), Jonák. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda (A), Baranka, Hrbas, Výtisk (A), Urbanec, D. Krenželok – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Olesz (C), Stastny, Tomi – Kucsera, Balán, P. Zdráhal – Szturc, Illéš, E. Němec.