Hradecký kapitán Šimánek o zápasové náloži: Únava je vždycky o hlavě

Poprvé v sezoně Hradec porazil Litvínov. Po třech porážkách ho složil 3:1. „Od začátku do konce jsme makali. Podali jsme výborný týmový výkon. Byl to poslední zápas té náročné zápasové série, sil jsme neměli třeba tolik, ale získali jsme důležité body,“ chválil svůj tým Jiří Šimánek. Mountfield má za sebou devět zápasů během 19 dní. Výhrou se dotáhl na třetí Spartu.

Je příjemné, že máte zase Spartu nadosah?

„Já jsem spíš takový, že než abych se koukal na ten třetí flek, sleduju, co se děje pod námi, jestli máme šestku, kdo se tam tlačí nahoru. Můžeme teď třeba zase třikrát vyhrát, stejně tak můžeme makat, ale nevyjde to, třikrát prohrajete a máte problémy.“

Výjimečný víkend zažil Alex Picard. Gól dal v pátek Pardubicím, teď dva Litvínovu. Už se tenhle divoch sžil s mužstvem?

„Je dobře, že mu tam tyhle tři góly padly, s Litvínovem hrál hodně dobře. Ale pro nás je důležitý každý hráč, když celý tým hraje takhle. Pokud se Alex vyvaruje těch zbytečných oslabení, je pro nás hodně přínosný.“

Ale blbiny už dělat přestal. Za poslední tři zápasy posbíral jen 4 trestné minuty. Třeba se poučil.

„Jak se to říká? Nechval dne před večerem? (směje se) Ne, vážně, doufám, že doběhneme nějak v klidu do play off a až se sezona bude lámat, tam ukáže ten svůj charakter a přínos.“

Přijde mi, jako by jeho řada s Jarůškem a Knotkem dávala Hradci hodně energie. Cítíte to podobně?

„Mají hodně času na ledě v útočné třetině, to je pro tým plus. Hrají trochu odlišnějším stylem, jsou jiní než ostatní tři řady, což je dobře.“

Jak se vy sám cítíte po tom devátém zápase během 19 dní?

„Tím, že závěr jsme měli vítězný, je únava menší. Vždycky je to o hlavě, kdy se vám daří, odbourává se mnohem líp, nepřipouštíte si ji. Teď budeme mít čas zregenerovat a připravit se na zbylých sedm zápasů.“

Během téhle série se vám ale nakupily i tři porážky za sebou od Karlových Varů, Vítkovic a Sparty. To byly chvíle, kdy nahuštěná termínovka bolela?

„Hlavně jsme šli na krev celou dobu, prohrávali jsme o gól, maximálně o dva. Ani jednou se nám nestalo, že bychom dostali někde šestku a dohrávalo se. Jenže nic nevyšlo, body nebyly. Ale takový je hokej, někdy prohrajete, jindy vyhrajete. Předtím nám to klaplo sedmkrát v řadě.“

Těšíte se hodně na volné dny?

„Bylo to vážně hodně. Dva dny si odpočineme, pak nás čeká ples, s fanoušky zajdeme popovídat, rozebereme to, jak naši situaci vidí oni, jak my a pak půjdeme do zbytku sezony. (usměje se)

Pivo na plese dostanete za ty dvě poslední výhry povolené?

„Každý ví, co snese. (směje se) Ne, uvidíme tam nejen fanoušky, ale i sponzory klubu, se kterými si budeme chtít popovídat. Bude to příjemná atmosféra, těšíme se.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec Králové - Litvínov: Zase Picard! Překonal Januse podruhé, 2:0 • VIDEO TV Tipsport

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec Králové - Litvínov: Hanzl lehkým plácnutím do puku překonal Rybára, 2:1 • VIDEO TV Tipsport