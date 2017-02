HC Kalamita Brno. Štencela odvezla nosítka, sudí opět přihlíželi

Brněnský zadák se zkrouceným výrazem ve tváři byl v neděli další obětí soupeře. V pátečním kole odnesla hrubost vítkovického Michaela Vandase nová defenzivní posila Jakub Krejčík. Ten byl s těžkým otřesem mozku propuštěn z nemocnice, ale to je možná tak všechno, co si přírůstek Komety z KHL pamatuje.

A Štencel? S ním to vypadá na několikatýdenní pauzu. A to je pro Brno hodně zlá zpráva. Dva přesilovkoví borci jsou mimo, k nim připočítejte těžké ofenzivní těžké váhy Erata, Zaťoviče a Vincoura. Hotová kalamita.

Nebylo divu, že kabinou Komety cloumaly emoce. Sudí Pešina s Pražákem neviděli ve Stloukalově počínání ani závan přestupku. Uvidí se, jak se vyjádří komise rozhodčích, která za páteční rovněž nepotrestaný zákrok Vandase sníží profesionálnímu arbitrovi Oldřichu Hejdukovi měsíční odměnu. A disciplinárka dala Vandasovi volno na tři utkání.

„Druhý zápas, druhý obránce pryč. A čistě,“ ironicky komentoval (ne)výrok sudích brněnský útočník Jan Hruška. Své si řekl i jeho spoluhráč Kamil Brabenec. „To je normální, že nás dohrávají. Spíš by se měl někdo zamyslet nad tím, že naši hráči inkasují dvakrát po sobě úder na hlavu a není žádné vyloučení. Ve Vítkovicích, ani tady. V dnešním hokeji se mají trestat všechny zákroky na hlavu, pak vidíte na kostce, že borec (Petr Stloukal) má obě nohy ve výskoku, trefí našeho hráče loktem do hlavy… Mělo by se to hlídat víc.“

Že bude Štencel zřejmě několik týdnů out, odtušil i trenér Komety Petr Haken. „S Honzovým kolenem to nevypadá dobře,“ podotkl.

Velký optimismus nepanuje ani v Krejčíkově případě. „Jakuba v neděli propustili, ukázal se tu, po těžkém otřesu mozku nevypadal moc dobře. Věříme, že to nebude dlouho trvat, ale může to být týden, nebo tři,“ pokrčil Haken rameny.

V trenérském štábu Komety věří, že na poslední extraligová kola se marodka, když ne plně, tak z většiny, vyprázdní. Řeč je hlavně o triu Erat, Zaťovič, Vincour. „Někteří už trénují, ale nevím, nevím…“ musí Haken a spol. doufat.

Marodka lídrů Komety

útok

Martin Erat zlomené zápěstí

Martin Zaťovič zlomená ruka

Tomáš Vincour zranění ramene

obrana

Jakub Krejčík otřes mozku

Jan Štencel zraněné koleno