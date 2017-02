Mladíci hrají v extralize víc, ale pořád málo. Ploužíme se, říká skaut

Mládežnický hokej by měl být celoročním tématem, nikoli jen následující týdny po skončení mistrovství světa juniorů. Deník Sport proto provedl analýzu, jaký prostor dostávají hráči do dvaceti let v české extralize. Závěry jsou následující: hrají víc než dřív. Na druhou stranu mnohem méně, než je tomu ve Finsku.

Český svaz si před čtyřmi lety udělal analýzu nasazování mladých hráčů. Dvě nejvyšší české soutěže dopadly tristně v porovnání s Finskem a Švédskem. Zatímco v Česku zkraje sezony naskočilo sedmnáct juniorů, ve skandinávských zemích více než šedesát. A tak svaz zavedl pravidlo o nasazování mládežníků, které po různých modifikacích platí dodnes.

Výsledek? Jejich celková porce minut přibližně o deset procent narostla. V sezoně 2013/14 pak byl (vážený průměr s ohledem na počet utkání) ice time hráčů do 20 let 7:35, v této sezoně 8:43, v té minulé byl dokonce přes devět minut.

To je ona dobrá zpráva. Český hokej se pohnul z místa. Ale ne tak daleko, jak by bylo potřeba.

INFOGRAFIKA: Jak hrají mladí hokejisté v extralize? • Foto Koláž deník Sport

„Pro nás je dobrý signál, že se ten prostor zvětšil, ale pochopitelně strávit na ledě v průměru 11 minut je ideální,“ pravil člen výkonného výboru Bedřich Ščerban, který stojí za zrodem pravidla o nasazování juniorů.

A teď přichází jedno zasazení do evropského kontextu. Ve Finsku v této sezoně mají mladíci v průměru o téměř čtyři minuty na zápas větší prostor. A to už je obrovský rozdíl. Zvlášť, kdy ty jeho největší klenoty dodalo do NHL (Laine, Aho, Puljujärvi).

„Jsou to čísla, která jednoznačně o něčem vypovídají. A tento jev už není o svazu, ten pro to dělá v tomto ohledu maximum, ale je to už jen o samotných klubech, jaký na to mají náhled. Ve Finsku když vidí hráče, který má talent a může z něj být solidní hokejista, tak se mu šance snaží dávat. Tak to je, taková je jejich filozofie, my se k tomu ploužíme, a to ještě jen v několika málo klubech,“ dodal svůj pohled český skaut New Jersey Devils Václav Slánský.

Sám vidí, že někteří mladíci by si zasloužili větší prostor. Takový Martin Nečas, s největší pravděpodobností nejvýše postavený Čech na následujícím draftu zámořské NHL, hraje v Brně kolem třinácti minut na zápas. Je však výrazně vytěžován i na reprezentačních akcích osmnáctky a dvacítky.

Litvínov - Kometa Brno: Nečas parádní střelou vyrovnal na 2:2

„Kometa to s ním dělá dost dobře, nechce ho utavit. Ale překvapuje mě to u kluků jako Zadina a jemu podobní. Nevidím velký rozdíl mezi ním a těmi staršími hráči. Pardubice mají problémy a Zadina je jeden z těch hráčů, který by měl dostávat víc času,“ dodal Slánský.

Ve Finsku není ojedinělé, aby mladík do dvaceti let hrál osmnáct hr minut a víc, byl zkrátka téměř nepostradatelný. V Česku je čas patnáct minut světlou výjimkou a maximem.

Na druhou stranu pohled je tu takový, že hráči v tuzemsku vyspívají později. David Kämpf v Chomutově naplno prodal svůj potenciál v jednadvaceti, liberecký Radim Šimek dokonce ještě později, je mu čtyřiadvacet let. A to jsou společně s Nečasem nejlepší štiky v českém extraligovém rybníku.

„Myslím si, že my obecně zrajeme trochu pomaleji,“ pravil kouč národního týmu Josef Jandač v kontextu toho, že nominoval, dva reprezentační nováčky: Vladimíra Růžičku, jenž v 27 letech zažívá nejlepší sezonu, a 32letého Petra Jelínka.