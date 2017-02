Choreo v kotli soupeře?! Převezli jsme vás, vzkázali z Hradce do Pardubic

Pořád jich na hokej chodí hodně. Návštěva přes sedm tisíc? V Pardubicích norma, ne unikát. Jenže atmosféra v hale už dávno není, jak bývala. Fanouškům Dynama chybí šéf, osobnost, za kterou by ostatní šli. Posledním silným lídrem byl Karel Klodner, který v roli předsedy Fan Clubu před pár lety skončil kvůli pracovním povinnostem. Na hokej chodí dál jen jako divák na sezení a nechyběl ani na derby. „Jak jsem to hradecké choreo prožíval? Asi by vám to potvrdili lidi, co seděli kolem mě,“ byl naštvaný. „Poprvé za dobu, co jsem mimo, jsem měl chuť vletět na Jih a jediný štěstí bylo, že jsem se tam nemohl úplně snadno dostat. Ostuda. Trapnost,“ dodal.