Kýhos se setkal s fanoušky Třince: Překvapilo mě dost pozitivních názorů

Třinečtí Oceláři drží sedm kol před koncem základní části druhé místo za mistrovským Libercem. Po sporu Jiřího Polanského s trenérem Kýhosem, který začátkem prosince vyústil odchodem útočníka do druhé švýcarské ligy, a následné lednové krizi, se Oceláři dostali pod palbu fanoušků. I proto se s nimi trenér Vladimír Kýhos společně s kapitánem Zbyňkem Irglem a Martinem Adamským během reprezentační přestávky setkal.

Jaké bylo setkání s fanoušky?

„Měl jsem zájem, abychom si některé věci vysvětlili, aby to fanoušci slyšeli přímo ode mně a mohli se ptát. Myslím, že to proběhlo v tom duchu, co jsem si myslel, že proběhne. Překvapilo mně, že tam bylo docela dost pozitivních názorů, které byly k podpoře našeho mužstva. Těch negativních tam moc nebylo. I když někteří nejsou až tak úplně spokojení a vyjádřili se v tom směru, že to od začátku sezony stojí za prd. Což mě překvapilo. Myslel jsem, že to tak není.“

Bylo setkání pro vás něčím přínosné?

„Zaznělo, že pár lidí někde vyřvává a píská, ale většina co tam byla, se vyjádřila v tom směru, že podporují naše mužstvo a fandí.“

Vnímáte v Třinci větší tlak ze strany fanoušků?

„Fanoušci chtějí vyhrávat všude, to je stejné. Jsou zvyklí hrát nahoře pořád, jsou nároční v tomto směru. Neviděl bych v tom nic nenormálního.“

Držíte se na druhém místě, ale určitě jste jako trenér nebyl spokojený s obdobím, které jste zažívali v lednu. Čím si výsledkovou krizi vysvětlujete?

„Nebyl jsem spokojený, vůbec. Má to souvislosti. Když hrajete dobře a všechno vám klape, tak se vám otupí taková ta ostražitost. V tom, že už v tréninku není nasazení takové od hráčů. Mě nevyjímaje. Když to běží, nechcete do ničeho moc zasahovat, je to v klidu. Myslím, že jsme byli v klidu až moc. Ustoupili jsme z toho všeho. A jakmile takhle spadnete, je těžký se vyhrabat zpátky na úroveň, na které jsme byli. Navíc po odchodu Polanského a zranění Martina Růžičky (otřes mozku) nám výrazně ubyla konkurence v mužstvu a došlo k uspokojení některých hráčů a k poklesu formy.“

Myslíte, že dvanáct inkasovaných gólů na Spartě (3:12) bylo pomyslné dno?

„To nevím, to byl takový zápas... Když si to pustíte, tak co práskli na bránu, tak to tam buď spadlo, nebo to dorazili. Opticky to nebyl zápas, že by hráli šedesát minut u nás ve třetině, ale holt to tak někdy je. Ke sportu to patří. To jsme si museli vyžrat naplno.“

Hráči se po tomto zápase dohodli na tom, že zaplatí 800 tisíc do fondu Nadace Ocelářů. Vy jste bezprostředně po debaklu říkal, že také vyvodíte důsledky. Dá se říct jaké?

„Samozřejmě jsme začali zase klást důraz na to, na co jsme se zaměřovali před sezonou a co nám přinášelo úspěch. Na to klademe důraz, v trénincích to po hráčích chceme.“

Cítil jste, že jste slevili ve hře do obrany?

„Ano. Každý hráč tomu z osobního hlediska přestal dávat, co tomu dával dřív. To znamená, co se týká obrany, rychlý a důrazný přístup. To jsme přestali. A začali být jakoby pohodlní. To je celé.“

S čím vstupujete do finiše základní části?

„Určitě jsme nevzdali souboj o první místo. I když zápas s Libercem, co jsme teď doma hráli (3:4) jsme měli alespoň bodovat, což se nepovedlo. Budeme chtít udržet každopádně druhé místo, abychom mohli hrát příští rok Ligu mistrů. Samozřejmě to bereme jako přípravu na play off. Chtěli bychom, aby se to mužstvo zase nastartovalo.“