Spartu srazilo sporné vyloučení i fauly. Zbytečné, litovali Pražané

Sparta se musela v domácím utkání s Mountfieldem celkem sedmkrát bránit početní převaze soupeře a dvakrát z toho inkasovala důležité góly. „Když hrajete nějakých čtrnáct minut v oslabení, není to dobrý, protože tím soupeře dostanete do tlaku a my z toho bohužel dostali zbytečné góly,“ mrzelo po utkání obránce Jana Piskáčka.

Za pravdu mu dal také kolega z útoku Lukáš Klimek, který viděl za porážkou právě zbytečné fauly ze strany Sparty. „Některé fauly jsme udělali i v útočném pásmu, musíme si na to dávat pozor. Výsledek určitě neodpovídá našim představám, ale dnešní výkon nemohl na výhru stačit.“ Spartu zlomila zejména situace ze závěru druhé třetiny.

Po vhazování spadl po střetu s protihráčem Brian Ihnačák a při pádu podrazil jednoho ze soupeřů. Sudí nakonec k překvapení domácích vylučovali pouze na jejich straně a Tomáš Knotek dvacet vteřin před sirénou vyrovnal na 2:2, čímž vrátil svůj tým do kabin. „Určitě to byl jeden z klíčových okamžiků. Zdálo se mi, že tam podkopli Briana, který při pádu podrazil někoho od nich, takže nejspíš měli jít oba dva, ale my se na tom nemůžeme vymlouvat, naše fauly byly zbytečné,“ nehledal výmluvy Klimek.

Sparta tak v přímém souboji o třetí místo padla a přenechala všechny body Hradci Králové. „Mrzí nás to, protože si chceme vytvořit co nejlepší pozici do play off a tyhle ztracené body nás mrzí. Hradec byl hratelný, ale dostali jsme dva góly v oslabení a takové góly dnes rozhodují zápasy,“ uznal Piskáček, jenž se na rozdíl od svého kolegy do statistik zápasu nezapsal.

Pražané totiž dokázali udeřit v oslabení, kdy Klimek využil přihrávku Petra Kaliny a dokonal obrat na 2:1. „Buchta to dal parádně Kaličovi na modrou, ten to potáhl a dal mi to křížem. Já už jsem to jenom zavezl do branky,“ popisoval Klimek, jenž litoval toho, že se jeho tým nebyl efektivnější. „Měli jsme dát více gólů, klidně i škaredých,“ dodal s hořkým úsměvem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:41. P. Vrána, 12:04. Klimek Hosté: 07:56. Nedvídek, 39:41. T. Knotek, 42:26. Pláněk, 45:55. T. Knotek, 57:06. Jarůšek Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Piskáček, Kalina, Švrček, Mikliš, Eminger, Nedomlel – J. Hlinka (C), P. Vrána (A), Řepík – Buchtele, Klimek, Smejkal – Kumstát (A), Pech, Forman – Uher, Ihnačák, Deveaux. Hosté: Rybár (Kacetl) – Vydarený, Pláněk, Dietz, Gregorc, Newton, Štajnoch, Čáp – Šimánek, Dragoun, Červený – Dej, Kukumberg, Jaroslav Bednář – Picard, T. Knotek, Jarůšek – R. Pavlík, Nedvídek, Köhler.