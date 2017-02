Boleslavský Hyka načal Plzeň v oslabení. Trošku jsme se uklidnili, přiznal

Tohle se stává. Když ve 13. minutě ujel hbitý Tomáš Hyka při vlastním oslabení a po nešťastném šťouchu obětavého Davida Stacha otevřel skóre utkání, pořád zbývalo plno času, aby se s tím ještě dalo něco provést. Ale trochu krkolomná trefa Plzeň načala a Mladou Boleslav nasměrovala k výhře 2:1. Z duelu sousedů v tabulce usilujících o místa v play off tak vyšli úspěšně Bruslaři. „Zasloužili jsme si to víc,“ řekl autor úvodní trefy.

V souboji o desítku to bylo hodně důležité vítězství, co říkáte?

„Rozhodně. Plzeň byla o bod před námi, Zlín o další za námi. Byl to hodně důležitý zápas. Zvládli jsme ho, předvedli jsme parádní výkon, i ve druhé třetině jsme měli trošku výpadek. Ale zasloužili jsme si to víc.“

Plzni jste moc nedovolili, největší šanci měl při vlastním oslabení Dominik Kubalík...

„Řekli jsme si, že budeme hrát odzadu, čekat na brejky a na šance. To na ně platilo, jen jak jsem řekl, ve druhé třetině jsme si chtěli hrát s pukem a oni nás pak párkrát ohrozili. Naštěstí to Brandon (Maxwell) zavřel a zachytal fantasticky.“

Jak se zrodil váš úvodní gól ze 13. minuty při oslabení?

„Dostal jsem v našem pásmu puk, obránce si myslel, že to vyhodím, ale přebruslil jsem ho. Celou dobu mi to skákalo, hlídal jsem si hráče za sebou. Vystřelil jsem mezi betony, hráč, co dojížděl za mnou, štrejchnul do gólmana a propadlo to tam. Při další jejich přesilovce ujeli ještě Lencik (Lenc) s Klépou (Klepiš). Škoda, že to nevyšlo, ale jinak myslím, že zasloužená výhra.“

Už před přestávkou jste bodovali pětkrát za sebou. Jste rádi i kvůli tomu, že vás pauza nezbrzdila a hned se podařilo na sérii navázat?

„Pauza je pro někoho vždycky dobrá a jinému neprospívá. Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli, není nikdy moc jednoduché po přestávce zase naskočit, zvlášť v Plzni, kde jsme hráli o všechno. Konečně za námi taky někdo prohrál, trošku jsme se uklidnili. Ale pořád zbývá šest zápasů, ve hře je strašně moc bodů. Musíme je sbírat dál, a pokud budeme vyhrávat, bude to fantastické.“