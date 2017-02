Vítkovice potopil vlastní gól Bartošáka. Byl jsem rozházený, litoval

Jak byste inkasovaný gól popsal?

„Byl to nešťastný gól, zbytečně jsem vyjel, nedostal k tyči a už jsem to nestíhal. Byl jsem rozházený. Od beka a od mojí ruky se to tam nějak odrazilo. Bohužel. Kluci pak makali, snažili se to vyrovnat, ale už to nevyšlo.“

Puk se vám do brány odrazil od ruky?

„Jo, myslím, že od ruky. Mára Hrbas říkal, že jej to taky trefilo do brusle. Jak jsem se na tyčku hrnul, asi jsem si to rukou srazil. Nevím kudy.“

Černý asi jinak zakončovat nemohl, ne?

„No právě. Kluci mu super zabránili a pokryli tyčku. A tím, že jsem byl zbytečně agresivní na střelce, když ze strany sjížděl, tak jsem to nestíhal zpátky. Byl jsem rozházený. To je něco, na čem se snažím pracovat už delší dobu. Bohužel.“

Jak se na takové góly zapomíná? Jakou s tím máte zkušenost?

„Zkušenost mám takovou, že jsem takových gólů dostal už iks stovek. Není to něco, co by se mi nikdy nestalo. Bohužel, pokud chci hrát na tomhle levlu a výš, tak se musím naučit tohle hodit za hlavu a chytat dál. To se mi pak podařilo, snažil jsem se na to nemyslet. Jen nevím, jestli to bylo poznat, protože pak už tam moc střel na nás neměli. Psychicky jsem se pak už zase cítil dobře, nepřemýšlel jsem nad tím dlouho. Bohužel jsme to nedotáhli.“

Moc vám nechybělo, Ondřej Roman trefil dvakrát tyčku, tu druhou v předposlední minutě při power play...

„Ondra má výbornou střelu, zápěstím to umí trefit. Bohužel mu to jen razítkovalo tyč. V každém jiném zápase by mu z toho minimálně jeden gól spadnul... Ke konci nestálo štěstíčko u nás. Ale nesmí nás taková prohra položit, jedeme do Plzně, musíme se zvednout a zabojovat tam.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:52. Tybor Hosté: 18:00. M. Hořava, 26:50. J. Černý Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Klok, Hrbas, D. Krenželok, Urbanec, Výtisk (A), L. Kovář – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Hudeček, Stastny, Olesz (C) – P. Zdráhal, Kolouch, E. Němec – Tomi, Balán, Szturc – Kurovský. Hosté: Janus (Petrásek) – Gula, F. Pavlík, Sörvik, T. Pavelka, K. Pilař, Z. Sklenička, Kubát – Martynek, V. Hübl (A), Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl (A), J. Černý – M. Hořava, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, K. Reichel, Válek.