Smejkal poprvé bodoval a Sparta smetla Zlín. Pepis nás podržel, uznal

Jak se cítíte v české nejvyšší soutěži, kde jste nováčkem?

„Nebyl to pro mě z KHL tak velký skok. Před odchodem do Sparty jsem hrál v Záhřebu hodně minut. Extraliga je přímočařejší a hraje se v ní víc do těla.“

Až ve čtvrtém utkání jste si zapsal první bod do kanadského bodování. Úleva, co?

„Jako lajna jsme hráli v předchozích zápasech dobře, měli jsme dost šancí. Teď to tam konečně padlo.“

Výsledek 5:0 je vzhledem k průběhu hodně lichotivý. Souhlasíte?

„První dvě třetiny byly hodně vyrovnané. Pepís (Tomáš Pöpperle) nás podržel. Ve třetí jsme přidali třetí a čtvrtý gól. Pak už bylo rozhodnuto. V první třetině jsme moc nebruslili, drželi jsme puk v obranném pásmu déle, než jsme chtěli. Řekli jsme si, že to musíme změnit. A dařilo se nám to. Klíčový byl gól na 2:0 na konci druhé třetiny.“

O co vám jde ve zbytku základní části?

„Chceme se dostat co nejvýš, klidně na druhé místo. Aspoň do toho čtvrtého bychom být měli, abychom v play off začínali doma.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 32:05. Řepík, 39:21. Buchtele, 43:14. Uher, 49:18. Kumstát, 51:30. Forman Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Marušák (A), Řezníček, Matějíček, Blaťák, Žižka (A), O. Horák, Gazda – Šťastný, P. Holík, Říčka – Bukarts, Popelka, O. Veselý (C) – Okál, Chytil, Kubiš – J. Ondráček, Ostřížek, Honejsek. Hosté: Pöpperle (F. Novotný) – Gernát, Mikuš, Švrček, Kalina, Eminger, Piskáček, Nedomlel – Řepík, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Klimek, Smejkal, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát (A) – Kudrna, Cingel, Uher.