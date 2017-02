Boleslavský Pacovský pochválil parťáka: Maxwell chytá jak bůh!

Neprožívá ideální sezonu. Na začátku října se boleslavský útočník Dominik Pacovský zranil, musel na operaci s kolenem a svému týmu chyběl více jak tři měsíce. Nyní už je vyhlášený rychlík zpátky na ledě, kde pomáhá Bruslařskému klubu v boji o play off. „Je to těžký. Už jsem nějaké zápasy odehrál, ale pořád to není ono,“ mluvil po důležitém vítězství 1:0 nad Karlovými Vary.

Proti Karlovým Varům jste získali hodně důležité tři body. Byl to pro vás klíčový zápas?

„Určitě je to hodně důležité vítězství. Vary hrajou venku výborně, my jsme to věděli a víceméně díky Brandonovi (Maxwell) jsme vyhráli 1:0.“

Herně to ale z pohledu Boleslavi nebylo ono, bylo to hodně ubojované vítězství. Karlovy Vary vás chvílemi hodně mačkali, hlavně v závěru. Jak to?

„První třetina od nás nebyla úplně vyhovující. Ve druhé třetině jsme se zvedli, ve třetí jsme dali góla a oni se do nás museli tlačit. My jsme bránili, chtěli jsme to urvat za každou cenu a zaplaťpánbůh se to povedlo.“

Co říct k výkonu Brandona Maxwella?

„Famózní. Posledních pět zápasů chytá jak bůh.“ („Mluvím tady o tobě kamaráde.“ – se smíchem pronese k zrovna procházejícímu Maxwellovi.)

Výsledky 47. kola vám výrazně pomohly, všechny týmy pod vámi (Plzeň, Zlín, Olomouc) prohrály. Vytvořili jste si tak už slušný náskok. Z tohoto pohledu to musí být také potěšující.

„Je to super, že nám to dneska takhle nahrálo do karet. Všechny týmy, co jsme potřebovali, tak prohráli, ale my se musíme pořád soustředit na sebe. Máme před sebou pět zápasů, teď musíme vyhrát v Pardubicích.“

Kvůli operaci s kolenem jste přišel o výraznou část letošní sezony, chyběl jste více jak tři měsíce. Už jste se dostal zpátky do pohody?

„Je to těžký. Už jsem odehrál nějakých pět, šest zápasů, ale pořád to není ono, pořád se necítím úplně stoprocentně. Snažím se, dělám, co můžu, dělám alespoň černou práci a chci nějak pomoct týmu.“

Pomohl by vám třeba vstřelený gól?

„Gól by mi pomohl. Myslím, že mám letos asi jeden (úsměv). Tímhle jsem týmu zatím moc nepomohl, ale doufám, že alespoň pomůžu jinak.“

V dalším kole jedete do Pardubic, kde určitě budete chtít navázat na sedm zápasů bez prohry v řadě. Je to tak?

„Musíme bodovat, nás nic jinýho než body nezajímá. Musíme odevšad brát minimálně po bodu, nebo ještě líp vyhrávat.“