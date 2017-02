Za málo peněz hodně muziky. Haščákovi stačilo deset minut a zářil

Jenom necelých deset minut a druhý nejmenší počet střídání z celého týmu naměřili statistici Marcelu Haščákovi, nejlepšímu hráči domácího týmu v extraligovém zápase Kometa-Pardubice. K výhře 4:1 přispěl slovenský útočník jedním gólem a jednou přihrávkou. To všechno za ice time 9:48 a slabých 17 střídání.

Do sestavy brněnské Komety se vrátili útočníci Vojtěch Němec, Tomáš Vincour a minule Martin Erat, a tak bylo zákonité, že někteří hráči museli rekonvalescentům ze svých míst ustoupit. Marcel Haščák se s tím popasoval více než dobře.

„Panuje spokojenost. Konečně jsme vyhráli a celé mužstvo jsme hráli dobře. Konečně se to zlomilo,“ usmíval se střelec, zařazený do čtvrtého útoku Komety po bok Tomáše Vondráčka a Martina Dočekala. „S nimi je radost hrát. Nic nepodcení, do všeho jdou na sto procent. Jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát,“ řekl hráč zápasu.

Do kombinací přispěl netradičním způsobem při prvním gólu Brna. Svůj nájezd nezakončil, navíc upadl přes gólmana a odjel po ledě ze střelecké pozice. Ještě ale dokázal duchapřítomně najít puk a poslat ho za sebe na najíždějícího Vondráčka. Ten už bez potíží otevřel skóre.

„Cítil jsem ho (Vondráčka) tam. Byli jsme dohodnutí, že brankářovi odvalím hokejku a potom mu to posunu, aby měl větší šanci. Když brankář nemá hokejku, líp se dává gól,“ žertoval Haščák.

Jednoduchý zápas to přitom pro něho nebyl. Během svých sedmnáct střídání se musel vždy znovu dostávat do tempa. Výpadky na něm ale nebyly moc poznat.

„Dá se říct, že je velmi těžké hrát devět minut a dostávat se do zápasu, když tam člověk třeba delší dobu nejde. Co na to říct…“ pokrčil rameny.

Radoval se hlavně z vítězství za tři body, které Kometa vybojovala po čtyřiceti dnech. Tentokrát se nedopustila takového kolapsu jako v předchozím zápase v Litvínově, kde jí ani vedení 3:1 nestačilo na bodový zisk.

„Stejně jako v Litvínově jsme hráli na sto procent, ale dali jsme víc gólů a udělali jsme míň chyb. Doufám, že se z toho poučíme a že se to konečně zlomilo,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:36. Vondráček, 33:42. H. Zohorna, 34:03. Haščák, 40:45. Vincour Hosté: 50:32. Nahodil Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Trška, O. Němec, F. Král, Kováčik, Malec, Bartejs, Gulaši, D. Mikyska – M. Kvapil, Hruška, M. Erat – J. Káňa, Čermák, Vincour – Brabenec, V. Němec, H. Zohorna – Haščák, Dočekal, Vondráček. Hosté: J. Hübl (Martin Růžička) – Trončinský, Chaloupka, Ščotka, Schaus, Zajíc, Havlík, J. Sýkora, Nedbal – Rolinek, Špirko, P. Sýkora – Hubáček, Tomášek, Beran – Bárta, Nahodil, Zadina – M. Kaut, T. Kaut, Starý.