Knotek dal první hattrick a přiletěla i helma: Tolik čepic mě překvapilo

Přesně dva roky Hradec čekal na to, až porazí Plzeň. Dočkal se i díky hattricku Tomáše Knotka. Vyhrál 6:3 a sedmadvacetiletý útočník poprvé v životě nasázel během zápasu tři góly. „Ríša Jarůšek to udělal výborně, dal mi žabičku. Já to trefil se štěstím Petru Kadlecovi mezi nohama, ale počítá se,“ komentoval svůj zásah do prázdné plzeňské branky.

Viděl jste, co všechno nalétalo pak na led?

„Myslíte tu helmu? Viděl. (směje se). Hodil ji tam Jirka Šimánek, on je takový vtipálek. Spíš mě ale překvapilo, že docela dost čepic přiletělo na led.“

Aby ne, když dá někdo svůj první extraligový hattrick...

„Je to dlouhá doba, hodně dlouhá, nějakých sedm let, co nastupuji v nejvyšší soutěži. Letos mi to tam nějak padá, asi ten můj zápas se sešel až teď.“

Hlavně ten první gól vypadal technicky hodně náročně. Divočejší zpracování, forhend, bekhend... Takhle jste to plánoval?

„Trochu jsem se bál, jestli to nebyl ofsajd při přejímání puku, nakonec asi ale dobrý. Chtěl jsem pak vystřelit, jenže se mi puk postavil, tak to dopadlo takhle.“

Dá se na téhle akci dokumentovat vaše životní forma?

„Víte, jak to je. Dal jsem dva góly na Spartě, sebevědomí tam je. Puk mi klidně mohl při převzetí přeskočit hokejku, ale to se nestalo. Jak se říká, když se daří, tak se daří.“

Jen mi vysvětlete, kde se bere ten předsudek, že Richard Jarůšek nenahrává. Vám, přihrál na všechny góly.

„Však mi taky v kabině připomínal, ať ho zmíním. (směje se) Vždycky je to o spoluhráčích, my tři s Richardem a Alexem Picardem jsme si sedli, dal jsem sice hattrick, ale patří absolutorium pro kluky. To myslím naprosto vážně.“

Neměl jste obavy, když Plzeň smazala vaše vedení 2:0 a na začátku 2. třetiny dal Kratěna na 2:2?

„S Plzní je to vždycky takové. Dobře jsme začali, zbytečně dvakrát inkasovali a oni byli na koni. Ve druhé třetině nás podržel Páťa Rybár. Všude se psalo o tom, že jsme Plzeň dlouho neporazili, dva roky. Chtěli jsme to už zlomit.“

