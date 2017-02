Nejančili jsme, někdy to chce klid, radoval se jubilant Kadlec po výhře

Mladý útočník Miroslav Indrák přispěl ke třem bodům hattrickem, David Stach byl u prvních tří gólů mužstva. Plzni tentokrát vycházely přesilovky, dala z nich polovinu gólů. Vyhrála zaslouženě, Vítkovice dokázaly vzdorovat jen jednu třetinu. Hostující trenér Jakub Petr pak nazval výkon ostravského celku nejhorším v sezoně. „Přijet, zúčastnit se a zase odjet. Cestovní kancelář na západ Čech,“ konstatoval.

Plzeňským vyšlo všechno, byli spokojeni. V dostihu o předkolo play off Škodovka odskočila jedenáctému Zlínu, přestože ten urval bod v Třinci, kde šlo utkání do prodloužení. Plzeň po reprezentační přestávce vyhrála poprvé a má čtyřbodový náskok. Důležité vítězství. Nejen kvůli bodům, ale taky posílení sebevědomí.

Plzeň - Vítkovice: Petr Kadlec nastoupil v 1200. utkání

„Je vidět, že jsme si za tím šli. Víme, o co hrajeme, že potřebujeme každý bod. Musíme to odmakat a štěstí se k nám přikloní,“ hodnotil Kadlec.

Důležitý souboj Indiáni zvládli ve velkém stylu, do konce základní části jim zbývá sehrát ještě čtyři zápasy. Jedou do Litvínova, pak hostí jisté účastníky play out Karlovy Vary a Pardubice. A nakonec zavítají na Spartu.

„Teď by bylo ideální doma nezaváhat. Ale napřed jedeme ven a tam chceme taky vyhrát. Vím, že už to zní blbě a otřepaně, ale my se chceme soustředit hlavně na sebe, ne na to, co se děje okolo a jak kdo hraje. Zápasy jdou rychle za sebou, tréninky byly dobré, nejančili jsme, nevyvíjeli na sebe zbytečný tlak. Někdy to chce zůstat víc klidu,“ dodal ostřílený Petr Kadlec.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:34. Stach, 30:30. D. Sklenička, 35:26. Indrák, 43:50. Indrák, 44:28. Martin Procházka, 46:05. Indrák Hosté: 14:07. P. Zdráhal, 45:05. O. Roman Sestavy Domácí: Machovský (Sochůrek) – Kvasnička, P. Kadlec (A), Moravčík, D. Sklenička, Pulpán (A), Čerešňák, Němeček – D. Kubalík, Kracík, T. Svoboda – Lev, Kratěna (C), Martin Procházka – Stach, Preisinger, Indrák – Hrnka, Koreis, Schleiss. Hosté: Bartošák (47. Dolejš) – Klok, Sloboda (A), D. Krenželok, Hrbas, Výtisk (A), Urbanec, L. Kovář – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Olesz (C), Stastny, Vandas – Szturc, Balán, Tomi – E. Němec, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský.