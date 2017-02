Čermák o konfliktu s Pöpperlem: Byla tam mela a ohnal se po mně

Jeho styl zkrátka takové momenty přitahuje. Brněnský útočník Leoš Čermák se zase motal kolem branky, vrazil do sparťanského brankáře Pöpperleho, který pak přichystal odvetu. Trefil ho násadou své hokejky někam do klíční kosti. „Dostal jsem do obličeje. Rozhodčí to posoudili, jak to posoudili,“ vyprávěl o konfliktu Čermák. Kometě ale ani dlouhá přesilovka za vyloučení brankáře nepomohla. Prohrála v Praze 0:4.

Jak se celá situace z vašeho pohledu seběhla?

„Měli jsme šanci zaútočit, já šel do brankoviště, ale srazil se s bekem a spadl na brankáře. Snažil jsem se zvednout, ale domácí hráč mě znovu hodil na brankáře. Byla tam taková mela a on se po mně ohnal.“

Bál jste se při té ráně hokejkou o zuby?

„Trochu jo. (usmál se) Už je mám jednou vymlácený, tak jsem rád, že mi teď vydržely. Nic příjemnýho to nebylo, ale jsou tam. Jenom škoda, že jsme pak něco neudělali v té přesilovce, jenže my je hráli hodně špatně.“

Najednou do brány naskočil studený Filip Novotný, šance s mankem 0:2 něco udělat v tu chvíli byla, ne?

„Souhlasím, tohle mohl být odrazový můstek. Brankář střídal, před námi dlouhá přesilovka, ale my ho moc neohrozili. To byla naše velká chyba.“

Porazili jste Pardubice, ale zdá se, že to byl jen záchvěv. Proti Spartě toho Kometa zase moc neukázala. Máte všeho zase plnou hlavu?

„Není to příjemná situace, chtěli jsme na ten výsledek navázat a urvat tady nějaké body. Jenže jsme rychle inkasovali při oslabení tři proti pěti, což nám moc nepřidalo a pak do naší branky spadnul do přestávky ještě jeden gól. Sparta je v laufu a za takového stavu se proti ní hraje těžko. Druhou třetinu jsme měli lepší, ale kontaktní gól bohužel nepřišel.“

V pátek vás čeká Třinec. Máte strach, že tímhle tempem rychle můžete zmizet z první šestky?

„Strach... Na to se nemůžeme koukat. Musíme udělat maximum, abychom se tam udrželi, potřebujeme se zase nějak rozjet, vyhrát pár zápasů a nastartovat se před play off.“

Jenže jak, když jste si od prosince už v kabině asi všechno řekli...

„Nedaří se. Měli jsme dobře rozehrané zápasy a ztratili je ke konci. Na každého to někdy přijde, ale nám se nedaří se na vítěznou vlnu dostat zpátky. Uděláme všechno, aby se to zlomilo. Potřebujeme, aby každý hrál 60 minut to, co má. Věřím, že pak to přijde.“