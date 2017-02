Pöpperle stihne start play off. Za BLACK OUT dostal trest na tři zápasy

Brankář Sparty Tomáš Pöpperle dostal třízápasový trest za píchnutí brněnského útočníka Leoše Čermáka hokejkou v utkání 48. kola extraligy. Do konce základní částí chybí Spartě, která Kometu v neděli přejela 4:0, odehrát pět duelů, na čtvrtfinále play off bude brankářská jednička aktuálně třetího týmu tabulky k dispozici.

Sparta se tak bude muset bez své jedničky obejít celý tento týden, kdy se nejprve v úterý utká v dohrávce 18. kola s Olomoucí, v pátek se představí v Mladé Boleslavi a v neděli přivítá Litvínov. Na závěrečné dva zápasy základní části i play off už bude Pöpperle trenérům opět k dispozici.

Předseda komise Karel Holý ve zdůvodnění uvedl, že Pöpperle nepřiměřeně zareagoval na Čermákovu přítomnost v brankovišti a kontakt s ním, po němž nebyl schopen čelit případné střele soupeře. Konstatoval, že úder vedl s vysokou intenzitou, ale uznal, že Čermáka nezasáhl do oblasti hlavy a krku, ale do hrudníku. Holý tak na faul nenahlížel jako na zvlášť závažný.

Podle pravidel mohl brankář Sparty dostat trest na jeden až čtyři zápasy. Polehčující okolností pro Pöpperleho bylo, že v uplynulých letech nebyl disciplinárně trestán a Čermák utkání bez zranění dohrál.

Co se v neděli v O2 Ereně stalo? Pöpperle, jasná brankářská jednička Sparty, odešel z ledu už v průběhu druhé třetiny. Úmyslně a jasně se ohnal holí po Leoši Čermákovi, plnou silou ho špičkou trefil pár centimetrů od krku někam do hrudi.

„Nelíbí se mi, co udělal. Ohnal se po Leoši Čermákovi, který ho atakoval v brankovišti," řekl Sportu hlavní trenér a sportovní manažer Jiří Kalous.

Dvaatřicetiletý gólman označil své jednání za ‚trochu, teda spíš hodně stupidní.‘ Od rozhodčích bez váhání dostal trest ve hře.

Jasně, Leoš Čermák do brankáře Sparty najel, možná na něj trochu šlápl a vůbec na něj nemusel padat. Ze strany brněnského kapitána šlo o provokaci, jakými je napříč ligou pověstný. Ale reakce Pöpperleho? „Neomluvitelná situace. Tomáš si to uvědomuje, ale bohužel už se to stalo. Byl to z jeho strany přešlap, mrzí ho to,“ řekl sparťanský trenér brankářů Petr Přikryl.

