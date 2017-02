Střelec Ton: Spartě škodí uspávači hadů, Kometu čeká psychická zkouška

Ví, co od obou čekat. Někdejší sparťanský a brněnský kanonýr Petr Ton se v současné době připravuje s kladenskými Rytíři na blížící se boj o extraligovou baráž. Na sledování svých bývalých klubů si však hokejový fajnšmekr vždycky najde čas. „Když se ti dva střetnou v play off, tak upřímně věřím Spartě,“ prozradil třiačtyřicetiletý veterán.

Priority má jasně dané. Podle slov Petra Tona ho nyní velice motivuje lepší předvedení svých kvalit a zkušeností, díky kterým chce pomoct k vysněnému postupu Kladna zpět mezi elitu.

„Sezonu jsem mohl zahrát daleko lépe. V play off chci být produktivnější. Vždycky to tak bylo. Baráž je pro mě velkou výzvou,“ svěřil se druhý nejproduktivnější hráč Rytířů již uplynulé základní části první hokejové ligy. Vstřelil v ní 16 gólů a na dalších 22 nahrál.

Během přípravy na rozhodující část sezony si udělal čas a svěřil se o svých dojmech z výkonů týmů, ve kterých naposledy působil. Rozpovídal se především o Spartě. Přirozeně, když za pražský klub hrál jedenáct let.

„Nejsem skalní fanoušek, ale jedenáct let v rudém dresu nezapřete. Pro mě jsou nejlépe postaveným týmem. Mají výborné mužstvo. Jsem rád, že se vrátil Honza Buchtele. Přeju jim hodně štěstí. Už to bude deset let od posledního titulu. Bylo by to krásné výročí.,“ s úsměvem se zasnil Ton a zároveň pochválil sparťanskou jízdu v Lize mistrů.

„Předvedli nádherný hokej. Dobře se vedlo i Vítkovicím a Liberci. Finálová bitva s Frölundou byl úžasný zážitek. Moc jsem to klukům přál. Myslím, že se zbytečně podceňovala kvalita české extraligy. Účast Sparty ve finále Ligy mistrů je toho důkazem,“ myslí si obávaný střelec, který v české nejvyšší soutěži zaznamenal 384 gólů. Věří, že tato mezinárodní konfrontace pomáhá Spartě a ostatním českým celkům k lepším výkonům.

„Například Hradec Králové si to vyzkoušel na Spengler Cupu a viděl úplně jiný hokej. Sparta v Lize mistrů hrála proti důrazným a bruslivým soupeřům. V extralize jsou týmy, které hrají jenom na údržbu a o body. Právě kvůli tomu má Sparta problém třeba s Olomoucí a Vítkovicemi. Jsou to s prominutím uspávači hadů. Řekl bych, že sparťanům pomáhal kvalitní hokej z Ligy mistrů. Musí ho však nyní obhájit,“ okomentoval hráč s bohatými zkušenostmi z Finska, kde hrával například za tým Kärpät Oulu, jednoho z týmů, které Sparta při cestě do finále vyřadila.

Úspěch sparťanů v Lize mistrů připomněl Petru Tonovi tažení Lva Praha v KHL před třemi roky. „Lev pobláznil celou republiku, Prahu úplně. Vyprodaná O2 Arena při finále s Magnitogorskem mluvila za své. Pevně doufám, že si Liga mistrů letos vybudovala větší popularitu a začne se brát vážněji,“ přeje si.

Nemluvil však pouze o Spartě. Ochotně se vyjádřil i k počinu Komety Brno v nynější sezoně. Ostatně za klub z jihomoravské metropole odehrál svá zatím poslední utkání v extralize.

„Kometa v základní části opakuje scénář z posledních let, což je raketový vzestup s hrozným koncem. Teď to mají strašně těžký. S hromadou skvělých hráčů byli pasováni na velkého favorita hned na začátku a najednou to musí dokazovat. Každý hraje proti nim jinak,“ říká.

"Do toho Kometě přišla řada zranění. Zbývá jim několik zápasů. Řekl bych, že to pro ně bude taková psychická zkouška, aby se udrželi v elitní šestce. Pokud si jí obhájí, budou opět silní. V play off umí hrát. Zažil jsem to jako soupeř i spoluhráč,“ hodnotí rodák ze Slaného.

O vítězi případného souboje Sparty s Kometou v nadcházející vyřazovací části má ostřílený kladenský forvard jasno. „Upřímně budu přát výhru Spartě. Je to poměrně logická odpověď, když jsem v Praze odehrál většinu své kariéry.“