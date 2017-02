Novotný využívá nepřítomnosti Pöpperleho: Chci pomoct hlavně klukům

V aktuální sezoně nedostal moc šancí. Filip Novotný zasáhl v ročníku 2016/17 zatím do dvanácti extraligových utkání. Větší porce patřila dvaatřicetiletému Pöpperlemu. Ke konci základní části se však karta obrátila. Za atak na brněnského kapitána Leoše Čermáka nemůže jednička Sparty zasáhnout do tří utkání a prostor tak momentálně náleží Novotnému.

„Jsem rád, že můžu chytat, ale nikdo nikdy nemá předplacené místo v utkání, natož v bráně. Chci však pomoct vyhrávat, protože mi body potřebujeme a rádi bychom se dostali ještě výš v tabulce,“ přeje si pětadvacetiletý brankář se zkušenostmi z KHL. Nepřítomnost Pöpperleho nevidí jako boj o možnost chytat v blížícím se play off.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Olomouc: Filip Novotný předvedl skvělý zákrok proti Jaroměřskému • VIDEO TV TIPSPORT

„Chci hlavně klukům pomoct. Důležité bude, když přijdou výhry. Až vyprší Pepisovi (Tomáši Pöpperlemu) stopka, tak bude připravený chytat ve vyřazovací části. Věřím, že budeme chtít oba dojít co nejdál.“ Zodpovědnosti v bráně se mu dostalo již v neděli, kdy dochytal zápas s Kometou a počínal si bravurně, když nedovolil brněnskému soupeři ani jednu branku a oslavil výhru 4:0.

Obstojně si vedl i při úterním utkání s Olomoucí. Rozhodně se nenudil. Hanáci se často dostávali do nebezpečných brejků a měli nejednu šanci v samostatných únicích. „Nebylo to jednoduché. Úniků měli hrozně moc. Naštěstí mi to tam nespadlo a vyhráli jsme,“ dodal Novotný, který odchytal i předchozí domácí utkání s Olomoucí. Spartě se však nepovedlo a prohrála 2:4.