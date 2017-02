Klesla dostal od Ocelářů výpověď, považuje ji za účelovou

Představy o vyřešení sporu zůstaly diametrálně odlišné. Rostislav Klesla i zástupci Ocelářů trvají na svém. Jejich spor bude řešit civilní soud. „Dá se říct, že skoro za rok, co se rozhodli v Třinci pro můj konec v klubu, jsme se k dohodě nepřiblížili,“ říká Klesla. „Konala se pouze dvě jednání v létě, na kterých zástupci klubu přednesli velmi neadekvátní podmínky vzhledem ke zbývajícím čtyř sezonám mé platné smlouvy. Poté přicházely pouze zprávy typu, že situaci vyřešit chtějí a že je to problém pro celou extraligu. Nicméně žádný posun nenastal ani po dalších mých výzvách.“

Z klubu jste dostal výpověď ze smlouvy, z jakého důvodu?

„Z údajného neplnění smlouvy a dalších nesmyslných důvodů, jako například nenastoupení k tréninku. Přitom mě klub fakticky z klubu vyřadil a nemohl jsem se do haly ani dostat. Dalším uvedeným důvodem, je neabsolvování prohlídky a testů. Přitom pozvánku na tyto prohlídky mi poslali tři týdny po jejich termínech, k tomu zpětně antidatovanou.“

Jaký je tedy váš komentář k uvedeným argumentům u výpovědi smlouvy?

„Jedná se o vykonstruovanou a účelovou výpověď. Body obsáhlé v ní jsou zmatečné. Klub tím jen potvrzuje svou neprofesionalitu od samého počátku, kdy se v dubnu minulého roku rozhodl mě vyřadit z kádru.“

Jak jste s právníkem připraveni reagovat?

„Podávám na klub žalobu, můj právník JUDr. Tomáš Vymazal má již vše připraveno. Je to právě klub, který porušuje od samého začátku smlouvu. V dubnu (25. 4. 2016) na oficiální tiskové konferenci veřejně oznamuje, že mě vyřadili z klubu. Vystěhovali všechny moje věci, zrušili mi přístup do šatny. V kempu mi znemožnili se s týmem připravovat jako všem ostatním hráčům v týmu, stejně tak během celé probíhající sezony. Vše mám se svědky pečlivě zdokumentováno. V dobré víře jsem čekal, že to někdo v klubu posune a nalezne se cesta k dohodě. To se bohužel nestalo.“

Zástupci klubu argumentují tím, že jste se před sezonou nedostavil na fyzické testy. Pan Czudek (viceprezident Ocelářů) v rozhovoru pro klubový web řekl, že poté, co s vámi přestali počítat, jste se nezúčastnil fyzických testů před sezonou a tudíž jste tím neplnil své povinnosti. A že od dubna až doteď neví nic o tom, jak jste na tom a jestli jste připravený plnit smlouvu, když jste se tedy na jejím ukončení nijak nedohodli. Co na to říkáte?

„Od chvíle kdy jsem vznesl nárok na vypořádání z mé čtyřleté smlouvy, začalo ze strany klubu účelové jednání a tohle bylo jedno z nich. Jak v klubu zjistili, že se nepoddám těmto záměrně vytvořeným individuálním tréninkům, na které nemají nárok, jako například výběhy na místní vrchol Javorový, nebo tréninky s juniorským kondičním trenérem během týmové dovolené, tak mi poslali tři týdny antidatovanou výzvu na testy. Přijde mi absurdní, že se klub opírá o takové tvrzení. Od nezávislého lékaře mám připraveny potřebné dokumenty k soudnímu líčení, že jsem byl a jsem připraven plnit smlouvu profesionálního hráče ledního hokeje.“

Projevil klub, nebo vy, od neúspěšné smírčí komise ČSLH nějakou snahu se domluvit, případně vyřešit váš spor?

„Navrhovali jsme s mým právníkem schůzky, které by kauzu posunuly dál. Ale ani klub, ani paní Petra Černošková, která podepisovala smlouvu za Moravskou Sportovní a.s., neučinili žádné kroky, které by směřovaly k dohodě. (poznámka: Klesla podepsal v Třinci dvě smlouvy. Jednu klasickou hráčskou s Oceláři a druhou takzvanou marketingovou s Moravskou Sportovní. Obě se podílely na vyplácení platu). Vyloženě mi vyhrožovali, že klub ve sporu s hráčem tady vždycky vyhraje, že mě budou trápit na individuální přípravě tak dlouho, až mě úplně otráví.“

Byla nějaká šance vše vyřešit do uzavření přestupních termínů v domácí soutěži?

„Určitě byla, ale klub se rozhodl nejednat. Poté mi po skončení přestupních termínů poslal výpověď. Tím mi znemožnil moje další uplatnění v této sezoně.“

Mluvil jste o tom, že na hrazení vaší smlouvy se podílely dvě společnosti - Oceláři a Moravská Sportovní. Je to standardní postup odměňování hráčů?

„V zahraničí určitě ne, ale jak jsem se přesvědčil tak v Třinci ano. Nakonec na to vždy doplatí hráč. Tento systém tam léta funguje a uplatňují ho. To, že tím obchází Český svaz ledního hokeje, je věc svazu. Pro mě vedení klubu vymyslelo na proplácení odměny společnost Moravská Sportovní a.s., která je od samého začátku velice nesolventní, nedodržuje sjednané termíny splátek a byli jsme s právníkem nuceni již dvakrát na tuto společnost podat žalobu.“

S jakým výsledkem?

„Moje odměny uznali v plné výši a zaplatili včetně úroků z prodlení a soudních výloh. Čímž je zvláštní, že jedna část odměn vyplácena přes Moravskou Sportovní a.s. se nerozporuje, ale druhá, kterou má platit přímo klub, Třinečtí neplatí.“

Plat jste od svého vyřazení z týmu před sezonou nějaký dostal?

„Jak jsem řekl, klub svou část od té doby neplatí. Můj právník bude posílat žalobu, kterou požaduji vzniklý dluh.“

Je tedy jediným řešením soud?

„Teď už ano, čekal jsem již dlouho. Bude zajímavé vidět, co řekne soud a veřejnost na podivné odměňování klubu, vykonstruované a účelové jednání vůči mě, nebo proč paní Černošková za Moravskou Sportovní po mě nepožadovala plnění, která byla součástí smlouvy. Také tam předpokládám, že to skončí u soudu.“