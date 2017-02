Salfický zvažuje soud. Kdo? A proti komu? diví se šéf extraligy Řezníček

Zvažujeme i kroky civilní cestou, chceme bránit Petra a celé Dynamo, pravil Dušan Salfický v případu zranění Petra Čáslavy. Pardubický obránce skončil minulý týden v nemocnici s těžkým otřesem mozku poté, co ho v extraligovém utkání srazil k zemi chomutovský bek Brett Flemming. Ten unikl disciplinárnímu postihu, což šéfa Dynama popudilo a do světa v minulých dnech vypustil vyjádření o možnosti předání celé věci soudu. Toto rozhodnutí udivilo Josefa Řezníčka, ředitele Tipsport extraligy, který si stojí ze verdiktem komise.

„Stojím si za svým, dle mě se jednalo o jednoznačný a jasný faul. Nejsem ochotný se smířit s výsledkem disciplinárního řízení, zvažujeme kroky, které bychom mohli učinit,“ pronesl Dušan Salfický, jenž navíc prohlásil, že by nejradši poslal fotografii Petra Čáslavy ze špitálu šéfovi disciplinárky Karlu Holému, aby viděl, jak vypadá hráč po zákroku, jenž nepotřebuje dodatečný postih. (VÍCE ČTĚTE ZDE>>>)

Salfického vyjádření naštvalo ředitele extraligy Josefa Řezníčka. „Chladným mě to nenechává, Dušana jsem si předvolal, komunikoval jsem i s Karlem Holým, zda zaujme nějaké stanovisko, toho to rozčiluje ještě víc,“ přiznal Řezníček, který trvá na tom, že verdikt Holého a jeho spolupracovníků je v pořádku.

„Rozhodnutí bylo učiněno se vší pečlivostí. Osobně jsem také v panelu disciplinární komise, jsem poradním orgánem Karla Holého v první instanci,“ pokračoval Řezníček.

Tomu vadí, že Salfický nespecifikoval, jak to má s civilní obranou Čáslavy a Dynama přesně promyšleno. „Dušan zmiňuje, že se asi bude soudit, vůbec z toho nevyplývá, proti komu chce vést řízení, kdo ho povede. Zda někdo proti Flemmingovi nebo někdo proti disciplinární komisi. Vzbuzuje to jen emoce.“

Salfického motivace vychází z faktu, že Čáslava potažmo Dynamo, tedy poškozená strana, nemá nárok výrok disciplinárky rozporovat. „Řády jsou nastaveny, tento případ není prvním ani posledním, kdy se poškozený proti verdiktu nemůže bránit.“

Není to zvláštní, nespravedlivé? „Pustit do řízení poškozeného v jakémkoli případě, z disciplinárního řízení se nám stane obšírná agenda, na kterou bychom potřebovali najmout právníka a lidi, co to budou sepisovat, protože podněty by tady byly z každého zákroku,“ reaguje Řezníček.

Je možné, že pardubický veterán už si v této sezoně nezahraje, Pardubice budou ve zbytku ročníku bojovat o udržení nejvyšší soutěže.