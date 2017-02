Tvrďák Platil ukázal, jak Flemming sundal Čáslavu: Vyhoupnutí i loket

Všem fanouškům v pardubické aréně na začátku 36. minuty utkání s Chomutovem (4:7) pořádně zatrnulo, když si chomutovský obránce Brett Flemming počkal na modré čáře na Petra Čáslavu a tvrdým zákrokem ho poslal k ledu. Výsledkem byl na dvakrát zlomený nos a těžký otřes mozku.

Strůjce tvrdého hitu byl potrestán trestem do konce utkání, ale k překvapení Pardubic i mnoha extraligových fanoušků žádný dodatečný trest nedostal. „Faul to byl. Když si celý zákrok rozkouskujete, uvidíte, že je Flemming pokrčený v kolenou a má vystrčený loket,“ říká bývalý hokejový obránce a reprezentant Jan Platil v rozhovoru pro iSport TV. V reportáži taky předvedl, jak podle něho Flemmingův zákrok proběhl.

Tvrďák se zkušenostmi z KHL, Tipsport extraligy či zámořských soutěží si je jistý, že kanadský obránce věděl, co dělá. „V další fázi zákroku je vidět, že se Flemming narovnává a ruka mu jde nahoru. Když si porovnáte úroveň jeho lotku a Petrovy hlavy, jsou na stejné úrovni. Když se atakující hráč vyhoupne, jako to udělal Flemming, nikdy nepůjde loket k tělu, jak by měl,“ čerpá ze svých zkušeností Platil.

Platil: Flemmingův hit na Čáslavu byl nebezpečný faul • VIDEO iSport TV

Účastník světového šampionátu v roce 2007 je přesvědčený, že v případě zákroku ramenem by pardubický obránce Petr Čáslava dopadl mnohem lépe. „Po trefě ramenem nebývají tržné rány, protože chrániče na rameno jsou zaoblené, zatímco lokty bývají ostré a z tvrdého plastu.“ Platil, jenž má zkušenosti z OHL i AH, následný výstup disciplinární komise nechápe.

„Tresty na pět až deset zápasů jsou za zásah do oblasti hlavy a krku adekvátní, protože škála zdravotních problémů je široká a hráči mohou mít následky až do konce života.“ Disciplinární komise tím navíc podle Platila dává hlavu na špalek. „Nepotrestáním vysílají signál, že si hráči mohou dělat, co chtějí. Až se potom stane něco podobného a potrestají to, lidé jim to opět připomenou.“

Český hokej by se měl podle 34letého odchovance Kladna inspirovat v Kanadě. „Od hry do těla hodně odstupuje, protože jim jde o zdraví vlastních hráčů a chrání si je. To my bohužel neděláme,“ mrzí ho.

Pardubice - Chomutov: Dvakrát zlomený nos a otřes mozku! Flemming loktem zboural Čáslavu • VIDEO TV TIPSPORT

Chomutov - Třinec: Fanoušci při zápase skandovali jméno Bretta Flemminga • VIDEO TV TIPSPORT