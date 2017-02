Dvě bitky! Klobouk dolů, byly férové, chválili rváče ve Vítkovicích

„Tohle k tomu patří,“ komentoval rohovnické souboje liberecký kapitán Branko Radivojevič. „Chtěli jsme ukázat, že tady nechceme prohrát jen tak a oni se k tomu postavili taky dobře, klobouk dolů. Nebyly to žádné zákeřné bitky, lidem se to muselo líbit.“

Nejdřív se do sebe pustili Němec s Jánošíkem. „Byla strkanice před bránou, dojel tam a začali jsme se žduchat,“ popisuje vítkovický útočník Erik Němec střet s urostlým Jánošíkem. „Ani jsem neregistroval, kdo to je. Popravdě jsem se až v kabině ptal, kdo to vlastně byl. Ani nevím, že je Jánošík bitkař. Řekl pojď, zahodil rukavice a už se mi nechtělo z toho couvat. Zkusil jsem to, byla to moje první bitka.“

Němec se podle svých slov nepral ani v mládežnických kategoriích. „Nejsem takový vztekloun, nevím, co mě k tomu vedlo. Řekl ať jdu, tak jsem řekl dobře...“ Vedl si slušně. Přestože měl po zápase na levé straně obličeje solidní šrám. „Trefil mě jednou přímo tady na tvář,“ ukazoval Němec na rostoucí modřinu. „Jinak jsme se spíš míjeli a šlo to do helmy. Já mu nějakou přímou nedal, no. Po bitce jsme se poklepali, že to bylo super. Nikdo nespadl, tak ani vlastně nevím, kdo vyhrál.“

Že by teď Němec rozjel bitkařskou kariéru? Když to slyšel kolem jdoucí obránce Jan Výtisk, jen se hlasitě zasmál. „Ne, to vůbec. Jen se mě podívejte,“ zahlásil subtilní útočník. „Za mně se bije Honza...“

I druhá bitka mezi Lukášem Klokem a Janem Stránským měla říz. Na body ji nakonec ovládl Klok. „Bitky k hokej patří, byly férové, pro fanoušky zajímavé, ale přiznám se, že jako trenér trnu,“ nezastíral vítkovický kouč Jakub Petr. „Zrovna u Klokana... Ten se bil dvakrát a dvakrát z toho odešel se zlomeným prstem. To bylo první, co mě napadlo. Snad z toho nebudou žádné šrámy, protože jdeme do finiše a potřebujeme mít hráče zdravé.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:43. Stastny, 32:29. Stastny, 44:58. P. Zdráhal, 52:28. O. Roman Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Hrbas, Baranka, Klok, Urbanec, Výtisk (A), D. Krenželok – P. Zdráhal, O. Roman, Olesz (C) – Vandas, Kolouch, D. Květoň – Tomi, Balán, Szturc – Hudeček, Stastny, E. Němec. Hosté: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Vitásek, Jánošík, Mojžíš (A), Derner, Pyrochta – Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Valský, Bulíř, Radivojevič (C) – Svačina, Vantuch, Bartovič – J. Stránský, Bližňák, Ordoš.

