Jaroměřský kroutil hlavou: Tak za tři roky snad Hradec porazíme

Proč ty vášně? Olomouc byla v prodloužení v oslabení, vyhodila puk, hnala se do brejku. Ale obránce Blaž Gregorc na modré puk zachytil. Přesně na čáře. Bednář pak našel Tomáše Knotka a domácí parta jela slavit. „Omlouvám se, jestli jsem byl na rozhodčí nějak moc přísnej. Ale já tam v tu chvíli viděl ofsajd,“ vykládal Jaroměřský.

Věřili jste, že ten gól sekundu před koncem vás nakopne, abyste Hradec po 10 zápasech konečně porazili?

„Stoprocentně. My s nimi nikdy nevyhrajeme, prostě to nedáme. Dáme sekundu před koncem gól a místo, aby nás to zvedlo, blbě vystřídáme a dostaneme ho my. Třeba s nima už tak za dva roky uděláme dva body, za tři roky tři... (usměje se) Nemyslím si, že by byl Hradec o tolik lepší. Ale udělali jsme dvě věci v prodloužení blbě a oni tyhle šance umí využít.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec Králové - Olomouc: Knotek rozhodl utkání v prodloužení - 4:3pp • VIDEO TV TIPSPORT

Navíc v prodloužení trefil Jan Knotek dvě tyče. Teď ten úspěch byl docela blízko...

„Jsem toho strašně plnej, ale byl jsem daleko a nic neviděl, jen kluky, jak zvedají ruce. Je strašná škoda, že jsme nedali čtvrtý gól, druhý bod bychom moc potřebovali. No, pak tam skočíme ve čtyřech a pustíme Hradec do takový akce v přesilovce... Ne, jako klobouk dolů, udělat tohle v prodloužení. Sorry jako, ale tohle nejde. Já měl pak taky víc zabojovat, abychom dostali puk z pásma. Moje chyba.“

Hřeje aspoň to, že Olomouc vyrovnáním sekundu před koncem ukázala charakter?

„Tohle tady vždycky tak nějak bylo. Jsme tím známí, hrajeme o postavení v tabulce, o svoje jméno a nikdo z nás tady není takový, že by to chtěl vypustit. Jsem rád i za ten bod. Ale ty vogo, vždyť my tam měli i další šance předtím. Proč je nedáme?“

To vás provází tak nějak celou sezonu. Proto máte z Hradce jen bod.

„Musíme se sebrat a zkusit v neděli porazit Zlín, poprat se o play off už kvůli těm našim lidem. Obdivuju je, že s námi jezdí a jak nás podporují. Kvůli nim se musíme rvát, dokud bude šance.“

Čtyři body manko na desítku nevypadají zase tak úplně neřešitelně, tím spíš, když Zlín máte v neděli, ne?

„Jasně, je to otevřené, ale zase ne tak úplně v našich rukách, musíme koukat na ostatní. Byli bychom šťastní, kdyby to vyšlo. Ale taky musíme držet velký odstup od baráže, tam je potřeba taky hodit oko, tam je náš strašák. Nechceme se tady trápit do konce dubna, máme hrozně moc zraněných hráčů, dohráváme tady sezonu s torzem.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:17. Picard, 21:00. Jaroslav Bednář, 34:40. Jarůšek, 63:29. T. Knotek Hosté: 10:25. Jaroměřský, 49:27. Vyrůbalík, 59:59. Burian Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk (A), Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp – Köhler, Džerinš, Šimánek (A) – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, T. Knotek, Picard – Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Hosté: Konrád (M. Laco) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Ondrušek (A), Rašner, J. Galvas – Skladaný, J. Knotek (A), Laš – Eberle, Sundher, Burian – T. Mikúš, R. Vlach, Holec – Fořt, Mrázek, Matai – Kotala.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec Králové - Olomouc: Střela Vyrůbalíka od modré skončila za zády Rybára - 3:2 • VIDEO TV TIPSPORT