Emoce a krev v extralize. Bitky v Brně a Vítkovicích, Gorčík dostal pukem

Pěstní souboje jsou kořením ledního hokeje a často vyplynou ze hry a návalu emocí. Ty tečou proudem zejména v době, kdy je každý bod důležitý a týmy si vytváří pozici pro play off či baráž. Páteční 49. kolo hokejové Tipsport extraligy ovšem bylo na potyčky nezvykle bohaté. Po dvou bitkách viděli diváci v Brně a Vítkovicích, v Mladé Boleslavi se dokonce popral druhý muž kanadského bodování a někteří hráči si ze svého pátečního utkání odnesli krvavé šrámy.

Vyřazovací část hokejové Tipsport extraligy je za dveřmi a drtivá většina týmů stále hraje o co nejlepší pozici v play off, ba dokonce i o účast v něm. Emoce tečou proudem každým kolem a to páteční nebylo výjimkou. Festival pěstních soubojů odstartovalo utkání Vítkovic s vedoucím Libercem (4:0).

Vše začalo ve třetí třetině, kdy se necelých sedm minut před koncem strhla mela před vítkovickou brankou. Liberecký důraz se nelíbil domácím hráčům a z hromadné potyčky se nakonec osamostatnila dvojice borců. Zkušenější tvrďák Adam Jánošík měl proti Eriku Němcovi navrch, ale vítkovický hráč se ve své první bitce rozhodně neztratil.

„Byla strkanice před bránou, dojel tam a začali jsme se žduchat. Popravdě jsem se až v kabině ptal, kdo to vlastně byl,“ popisoval souběh událostí Němec. K bitce ho prý vyzval protihráč. „Řekl, ať jdu, zahodil rukavice a už se mi nechtělo z toho couvat. Zkusil jsem to.“ V závěru utkání ještě sundali rukavice Lukáš Klok s Janem Stránským a po chvíli se do sebe pustili.

V přetahované nakonec zvítězil domácí borec, kterému nezazlíval potyčku ani trenér Jakub Petr. „Byly to férové bitky, ale zrovna u Klokana trnu. Bil se dvakrát a dvakrát z toho odešel se zlomeným nosem,“ usmíval se trenér Ostravanů, kteří si připsali cenné vítězství v boji o předkolo play off.

O přímou účast ve čtvrtfinále bude muset naopak zabojovat šestá Kometa Brno, která doma nezvládla duel s Třincem (1:4) a po bodovém zisku Chomutova už je před sedmými Severočechy pouze díky lepšímu skóre. Ve třetí třetině zakročil za nepříznivého stavu Alexandre Mallet, když si po hromadné strkanici ve 45. minutě vytáhl Kamila Krepse a vyzval ho na férový pěstní souboj, který měl slušné parametry.

O půl minuty později už ale tekly emoce znovu. U střídaček se do sebe v hloučku těl pustili Michal Gulaši s Danielem Rákosem a rozzuřeného brněnského obránce museli uklidňovat i soupeři. Zbyněk Irgl ho dokonce držel pod krkem, jenže i přes svou sílu naštvaného obránce neudržel. Slovní konflikt nakonec skončil pouze pošťuchováním, ale k bitce nechybělo mnoho.

O to překvapenější museli být fanoušci Sparty na ledě Mladé Boleslavi. Vyhecované utkání na ledě Středočechů přineslo jednu potyčku v závěru druhé třetiny. Překvapivě se ovšem nepošťuchovaly známé firmy, protože do ruční výměny názorů se pustili druhý nejproduktivnější muž extraligy Petr Vrána a domácí Petr Vampola.

K jejich střetu došlo poté, co Petr Vrána dojel po střele Michala Řepíka k Brandonu Maxwellovi a při brzdění mu zezadu dopřál studenou sprchu. To se nelíbilo Jiřímu Kučnému a právě Petru Vampolovi, kteří to dali hostujícímu útočníkovi najevo. Ke krvavému šrámu však došlo až v závěru zápasu.

V 57. minutě se u mantinelu potkali Tomáš Hyka s Vladimírem Emingerem a hůl hostující hráče trefila obličej útočníka Středočechů. Ten okamžitě zahodil rukavice, chytil se za obličej a s krvavým zraněním odjel na střídačku. Do utkání se nakonec vrátil a podobně jako Sebastian Gorčík z Karlových Varů ho po zašití dohrál.

Útočník Západočechů měl ale v domácím duelu s Pardubicemi (4:1) o něco méně štěstí, protože mu krvavé zranění způsobil vlastní spoluhráč. V 16. minutě se na modré čáře opřel do puku Tomáš Dujsík a tvrdou střelou trefil zuby svého kolegy, stojícího mezi kruhy. Gorčík se skácel k ledu, zvedl se a hned odjel směrem do kabiny. Tam došlo na šití a zřejmě se musel smířit i s několika vyraženými zuby.

