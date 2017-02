Růžička je po otřesu zpět: Moje šance? Nějak se mi zamotaly ruce

Oceláři sehráli výborný zápas. Nesrazil je ani rychle inkasovaný gól po 26 vteřinách, byli lepší. A stále drží druhé místo. „Měli jsme dobrý pohyb, dali nějaké góly a Šimon (Hrubec) pochytal spoustu přečíslení v první třetině. Každý přiložil ruku k dílu a vyhráli jsme,“ těšilo Martina Růžičku.

Jaký byl návrat pro vás osobně?

„Hlavně jsem rád, že jsem zpátky. Vůbec jsem nevěděl, jak to bude, jsem rád. První dvě třetiny jsem se cítil trošku hůř, ale pak jsem to rozjezdil a bylo to lepší. Plánoval jsem návrat až na úterý, ale nakonec přišlo překvápko už teď. Onemocněl Zbyňa (Irgl) a hrát nemohl Krepák (Kreps), tak trenéři přišli, jestli bych mohl už nastoupit. Řekl jsem, že jo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Hradec Králové: Vydarený smolně přizvedl puk pod horní tyč vlastní brány, 3:1 • VIDEO TV TIPSPORZ

Jaké bylo čekání na návrat?

„Strašné! Bylo to dlouhé. V prvních fázích jsem ani nic nedělal, bylo to na prd. Když už trénujete s týmem a jste s klukama, tak to utíká. Pár otřesů už jsem právě měl, asi proto se mi to pořád ozývalo a zlobilo.“

V plné zátěži už bylo všechno dobré?

„Jo, musím zaklepat. Všechno bylo v pohodě.“

Dala se zátěž simulovat v tréninku?

„Tak, snažili jsme se. V tréninku neuděláš, co v zápase, ale snažili jsme se s trenérem i s kondičníma, abych byl připravený na zápas.“

Co souboje?

„Ze začátku jsem byl takový... Ale vyzkoušel jsem si to tady s Bohouškem (Jankem), ten mě občas zvalchoval na tréninku, tak jsem věděl, že to bude dobrý.“

V závěru jste měl dvě solidní šance, co byste k nim řekl?

„No, být v normálním rozpoložení, asi bych to měl proměnit. Aspoň z jedné bych měl dát góla, byl jsem naštvaný, protože kluci to udělali výborně. Po těch dvou měsících se mi tam zamotaly ruce a nevěděl jsem, co s tím. (usměje se) Ale chci se zlepšovat, není to sranda takhle přijít do rozjetého vlaku. Chci být zápas od zápasu lepší a snad to půjde.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:35. Dravecký, 23:29. Adamský, 50:13. Rákos, 54:36. Marek Růžička Hosté: 00:26. Džerinš Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Linhart, Roth, M. Doudera, Krajíček, Galvas (A), Nosek, L. Doudera – Rákos, Redenbach, Petružálek (A) – Adamský (C), Kane, Martin Růžička – Dravecký, Marosz, Hrňa – Klimenta, Marek Růžička, Netík. Trenér: Vladimír Kýhos. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Vydarený (A), Pláněk, Dietz, Gregorc, Newton, Štajnoch, Pavlas – Šimánek (A), Džerinš, Köhler – Dej, Kukumberg, Bednář (C) – Picard, Knotek, Jarůšek – Pavlík, Dragoun, Nedvídek. Trenér: Václav Sýkora.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Hradec Králové: Gregorc fauloval Draveckého, ten neproměnil trestné střílení • VIDEO TV TIPSPORT