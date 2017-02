Blesková lapačka! Třinecký brankář Hrubec parádně vychytal Köhlera

Parádním zákrokem překvapil Hrubec i zakončujícího Köhlera. „Když jsme dva na jednoho, tak mám vždycky v hlavě zakončit prvním dotykem, ať to gólman nestihne,“ popisoval přečíslení Köhler. S Džerinšem se hnali na jednoho obránce. Přihrávku dostal, střílel hned. „Kdybych to možná zpracoval a dal po zemi... Těžko teď rozebírat. Musím dát kredit gólmanovi, byl tam včas a byl tam rychle. Branka se z toho dát dala.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Hradec Králové: Hrubec parádně lapačkou zakročil proti Köhlerovi • VIDEO TV TIPSPORT

Zmařené příležitosti litoval. Proti zvolenému zakončení ale mnoho výhrad mít nemohl. „Už když to Andris dostal na červené, tak jsem měl v hlavě, že jestli to prohodí, tak to musím cvaknout z prvního doteku. O to má gólman kratší čas zareagovat. Stihl to... Kdyby ta střela lízala tyčku, tak tam rukou nedosáhl.“

Hrubec už další gól nepustil. Včetně „kouzelné“ lapačky si nakonec připsal 18 úspěšných zákroků. A pro Köhlera to nebyl jediný smolný moment. O pár okamžiků později musel odstoupit kvůli zdravotním problémům. „Měli jsme buly v jejich pásmu, chtěl jsem vystartovat na puk a Doudera mi tam dal bodyček zadkem. Narazil jsem, měl jsem potíže. Po vyšetření v pondělí budeme chytřejší, snad to nebude nic vážnějšího,“ dodal Köhler.