Do těla! Pojďte, borci! Poslechněte si, jak Výborný koučoval proti Spartě

Stačí jeden klik a ocitnete se na lávce během extraligového mače BK Mladá Boleslav-Sparta Praha (2:4). V hlavní roli František Výborný s naším mikrofonem na pracovním oděvu. „Ani jsem si nevšiml, že ho mám. Byl jsem v klidu,“ líčil 63letý stratég Mladé Boleslavi.

Bitvou se Spartou, kde kdysi úspěšně působil, byl pohlcený od prvních vteřin. Ačkoli na nejvyšší úrovni koučuje takřka čtvrtstoletí, do stresových chvil se dostává večer co večer.

„Ale bývalo hůř,“ vrací se do minulosti. „Jasně, zvýším hlas, ale abych se dostal do stavu nepříčetnosti, to už se neděje a mám to za sebou. Ale stávalo se mi to kdysi na Spartě,“ vzpomíná Výborný s tím, že stávající sezona v tomto směru přece jen vybočuje: Mladá Boleslav má od prvních kol co dělat a pořád nemá jisté ani předkolo play off.

„V téhle sezoně jsem v Bolce zlikvidoval několik strojů na míchání nápojů, byl jsem nachystaný i na překapávač, ale ten je dost drahej, tak jsem si to rozmyslel. My trenéři pijeme kafe rádi, byla by škoda o něj přijít, to jsem se naštěstí zabrzdil... Kolikrát dostanu i chuť na televizi,“ líčí bezelstně František Výborný.

Rozhovor s Františkem Výborným čtěte v úterním deníku Sport

