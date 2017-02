ONLINE: Plzeň poslala Pardubice do baráže, Kometa - Chomutov 3:1

Na niti hokejové extraligy už je navlečeno 50 korálků, ke kompletaci náhrdelníku jménem základní část zbývá přidat dva. O co půjde ve zbývajících dvou kolech? O Prezidentský pohár, účast v Lize mistrů, důležité čtvrté místo v tabulce, přímý postup do čtvrtfinále i do předkola. Prostě o strašně moc, jen Vítkovice, předposlední Karlovy Vary a poslední Pardubice už nemají o co hrát. Podívejte se v článku, jak úterní 51. kolo a páteční 52. kolo může zamíchat kartami. O co týmům konkrétně jde?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 03:58. R. Vlach, 31:04. Burian Sestavy Domácí: Dolejš (Bartošák) – Baranka, Klok, D. Krenželok, Hrbas, Urbanec, Výtisk (A), L. Kovář – P. Zdráhal, O. Roman, Olesz (C) – Vandas, Kolouch, D. Květoň – Tomi, Balán, Szturc – Hudeček, Stastny, Kurovský – Illéš. Hosté: Konrád (M. Laco) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek (A) – Skladaný, J. Knotek (A), Laš – Eberle, Sundher, Burian – R. Vlach, Herman, Holec – T. Mikúš, Mrázek, Matai – Kotala.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:21. Sörvik Hosté: 54:49. Bulíř Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Gula, F. Pavlík, Sörvik, Frolo, Z. Sklenička, Kubát, Kokeš – Martynek, V. Hübl (A), Lukeš – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý (A) – M. Hořava, Gerhát, Trávníček (C) – Válek, K. Reichel, J. Doležal. Hosté: Will (Lašák) – Vitásek, R. Šimek, Derner, Pyrochta, Mojžíš (A), Jánošík, Plutnar – L. Krenželok, P. Jelínek, Bartovič – Radivojevič (C), Bulíř, Valský – Vantuch, Bližňák, J. Stránský – Ordoš, Lakatoš, Svačina.

Plzeň smetla Východočechy, ty čeká baráž

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Pardubice: Skvělá první třetina! David Stach vstřelil další gól domácích, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:56. D. Kubalík, 10:29. T. Svoboda, 13:15. Stach, 31:11. Lev, 38:29. D. Kubalík Hosté: 19:29. Tomášek, 54:40. Schaus Sestavy Domácí: Machovský (Hylák) – Kvasnička, P. Kadlec (A), Moravčík, D. Sklenička, Pulpán (A), Čerešňák, Němeček – D. Kubalík, Kracík, T. Svoboda – Lev, Kratěna (C), Martin Procházka – Stach, Preisinger, Indrák – Hrnka, Koreis, Schleiss. Hosté: Klouček (14. J. Hübl) – Chaloupka, Trončinský, Ščotka, Schaus, Havlík, Nedbal, Zajíc, Ovčačík – Špirko, Nahodil (A), P. Sýkora (C) – Hubáček (A), Tomášek, J. Sýkora – Beran, Poulíček, Bárta – Starý, T. Kaut, Zadina.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:37. Urban, 18:15. Hyka, 28:21. Žejdl, 39:35. Pospíšil, . Hosté: 15:45. Petružálek Sestavy Domácí: Maxwell (Halász) – Stříteský, Kučný, Kurka, Hanzlík (C), Holub, Štich – Hyka, Musil, Lenc – Pacovský, Urban, Látal – Žejdl, Klepiš, Orsava – Pabiška (A), Vampola (A), Pospíšil. Hosté: Hrubec (41. Hamerlík) – Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas (A), Hrabal, L. Doudera – Petružálek (A), Redenbach, Rákos – Martin Růžička, Kane, Adamský (C) – Hrňa, Marosz, Jašek – Netík, Marek Růžička, Cienciala.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:35. O. Beránek, 30:57. V. Tomeček Hosté: 47:15. Pech Sestavy Domácí: Závorka (Honzík) – Tomáš Dvořák, Benák, Harant, Baránek, M. Rohan, Baldajev, Sičák – T. Rachůnek, Gríger, Mikulík – Vachovec, Skuhravý, Davídek – Stloukal, Tuominen, V. Tomeček – O. Beránek, Kindl, Flek. Hosté: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Gernát, Barinka, Švrček, Nedomlel, Eminger, Kalina – Hlaváč, P. Vrána, Řepík – Buchtele, Smejkal, Klimek – Kumstát, Pech, Forman – Uher, Cingel, Ihnačák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:58. Dočekal, 35:06. Dočekal, 44:30. Dočekal Hosté: 05:48. Rutta Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Bartejs, O. Němec, Gulaši, Kováčik, Šnajnar, Trška, Malec – Mallet, Hruška, M. Erat – M. Kvapil, Nečas, H. Zohorna – Dočekal, Čermák (C), Vincour – J. Káňa, V. Němec, Haščák – Vondráček. Hosté: J. Laco (Král) – Dlapa, Flemming, Mrázek, Rutta, L. Chalupa, Valach, Skinner, R. Havel – Poletín, Huml, Vondrka (C) – Tomica, V. Růžička, Kaše – Sklenář, Kämpf, Koblasa – Lauko, Račuk, Skokan.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:50. Jarůšek Hosté: 13:54. Chytil, 35:02. O. Veselý Sestavy Domácí: Rybár (Kacetl) – Pláněk, Vydarený (A), Gregorc, Dietz, Pavlas, Newton, Štajnoch – Dragoun, Džerinš, Šimánek (C) – Köhler, Kukumberg (A), Dej – Jarůšek, T. Knotek, Picard – Kopta, Nedvídek, R. Pavlík. Hosté: Kašík (Štůrala) – Marušák (A), Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka (A), Řezníček, O. Horák – Bukarts, P. Holík, Kubiš – Šťastný, Chytil, Říčka – J. Ondráček, Honejsek, O. Veselý (C) – Okál, Popelka, Ostřížek.