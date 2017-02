Hořká volba: Fanoušci Varů? Hrdí, když se vítězí, věrní, když se nedaří

Letos uplyne osm let od doby, kdy hokejisti Karlových Varů zvedli nad hlavu mistrovský pohár. Se svými fanoušky tehdy slavili historicky první titul velkolepě a dlouho. Nikdo netušil, že to bude na dlouhou dobu poslední euforie, které se jim dostane. Osm následujících sezón lze nazvat velmi hubenými. „Byl jsem u toho když Vary poprvé v historii získaly mistrovský pohár. Docela mě mrzí, co se ve Varech děje, ale pravý fanda stále věří a fandí,“ přiznal na oficiálních stránkách projektu Hořká volba Robert Košek a Kamila Ströerová k tomu na stejných stránkách dodává: „Už jako malá jsem se naučila věřit a dětská víra nezná meze. Po titulu následovaly těžké roky. Ten nejhorší přišel v loňské sezóně, kdy jsme bojovali o extraligu v baráži.“

PĚT LET NEÚSPĚCHŮ NÁS NEODRADÍ

Všichni fanoušci, kteří se v barvách Karlových Varů přihlásili do projektu Hořká volba, unisono tvrdí, že je smutné až depresivní vidět svůj klub po tak dlouhou dobu na chvostu tabulky bojující o setrvání v extralize. Nikdo z nich však ani na moment nepřipouští, že by právě pro to měl opustit řady věrných a najít radost v jiných sférách. „Řekla bych, že jako fanoušek naší HC Energie vím přesně, co hořká volba znamená. Moje srdce bude přesto pro ty naše zelený vždycky bít,“ shrnuje za všechny Petra Peštová a Jakub Majluk k tomu dodává: „Nemám rád řeči rádoby fanoušků, kteří fandí jen tehdy, když se Varům daří. Posledních pět let se jim nedaří, ale já jim stále věřím.“

JAKO JEDEN MUŽ A JEDNA ŽENA

Samotné vedení klubu přiznává, že se z týmu po mistrovské sezóně na čas vytratil vítězný duch. Paradoxně se tak stalo po přechodu do nové arény, která patří k jedné z nejmodernějších u nás. „Přechodem do luxusu ze skromného, ale prakticky rodinného prostředí jakoby se vytratila vítězná atmosféra,“ sebekriticky uznává klub na svých webových stránkách. Proč tedy nevyužít projektu Hořká volba k poděkování věrným, kteří hrdě slavili titul a věrně při karlovarském hokeji zůstali i v posledních letech, kdy se tým musel vyrovnávat s neúspěchy a extraligovou příslušnost si loni vybojoval až v baráži. Zástupci fanklubu proto dnes před začátkem utkání se Spartou převezmou z rukou nejlépe hodnoceného hráče v rámci Radegast indexu Tomáše Haranta kamenný puk, kterým se odměňují ti nejvěrnější z nejvěrnějších. A těmi jsou právě fanoušci Energie Karlovy Vary. Jako jeden muž či jedna žena.

Projekt Hořká volba představí v průběhu extraligového ročníku 2016/2017 celkem 14 bojovníků z řad fanoušků. Každý z nich bude mít příslušnost jednoho z účastníků nejvyšší hokejové soutěže. Více informací o projektu a možnost nominovat fanouška s příběhem hořké volby, naleznete na www.horkavolba.cz.