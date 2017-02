Pirát Vondrka: Škoda, že nejdeme na Spartu, s ní by to bylo super

Válel v dresu Slavie, nedávno oblékal i sparťanský. A protože Slavie mezi extraligovou elitou nesídlí, Michal Vondrka si pro play off přál Kalousovu družinu. Musí si počkat, jeho Chomutov po porážce 1:3 v Brně jde do předkola. „Se Spartou by to bylo super,“ vykládal kapitán Pirátů u své kabiny v DRFG Areně.

Nakonec vás od rudé jistoty dělila výhra na Kometě…

„Škoda, hrozně jsem si ji přál. V Praze by přišlo hodně lidí, vždycky je to s ní vyhecovaný, mám tam spoustu kamarádů. Bylo by to fajn. Takhle to asi nedopadne, i kdybychom se dostali do čtvrtfinále, těžko na ni narazíme.“

Jak to vidíte s Piráty v předkole?

„Bude to těžké, jsou tam týmy s urputným stylem hokeje, hodně brusliví. Plzeň, Zlín, Olomouc, Vítkovice, to jsou všechno nepříjemné týmy, ale tam už si nevyberete. Začneme doma, jistá výhoda na naší straně je. Věřím, že ji zúročíme.“

Na co má Chomutov v téhle sezoně?

„Před sezonou jsme si dali cíl v podobě předkola, což jsme splnili. Teď byla na dosah šestka, to by byla úplná bomba. Ale i tak, kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme sedmí… Sundat pod sebe v takhle vyrovnané soutěži sedm týmů je super vizitka. Cíl jsme splnili, ale tenhle mančaft má na víc.“

