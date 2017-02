Plán Zlína na postup do předkola: Zabojovat za tři a fandit Spartě

Minulé kolo v Olomouci zbabrali. Teď jakoby chtěl Zlín ukázat, že nehodlá sezonu balit a zahučet do play out, soutěže o ničem. V Hradci hrál výborně, vyhrál 3:1. Žije. „Jde nám o desítku, takže chuť máme ohromnou, nechtěli jsme, aby nám sezona končila už teď, ale měli jsme o co hrát i doma v pátek. Povedlo se,“ oddechl si útočník Ondřej Veselý.

Neradoval se, neměl ruce u stropu. Moc dobře věděl, že tohle byl jen dílek. Aby skládanka zaklapla tak, že se budou ve Zlíně plácat po zádech a těšit se z desátého místa, potřebují porazit v pátek Karlovy Vary a pak ještě přát Spartě, aby porazila Plzeň. „To je fakt. Nezbývá nám nic jiného, než zabojovat za tři a fandit Spartě, ať napraví tu dnešní porážku ve Varech,“ pousmál se obránce Tomáš Žižka.

Osm let v řadě nechyběl jeho tým v play off. Za rvačku až do úplného konce si může sám. „Sezona má vždycky nějaký vývoj a kdo má nejstabilnější formu, je v klidu v play off,“ chápe hokejové zákony Veselý. Zlín to nebyl. Proto se musí doufat, že se do desítky vmáčkne na poslední chvíli.

„Hráčům bych chtěl poděkovat za to, co předvedli v Hradci. Kluci všechno odmakali a žijeme do posledního kola. S tím jsme sem taky přijeli, prohrát by znamenalo konec,“ jasně vypálil trenér Martin Hamrlík. Otázkou je, jestli proti Karlovým Varům bude moci použít Antonína Honejska, který v Hradci nedohrál po srážce s obráncem Jakem Newtonem. Vypadal hodně otřesený, odjel do kabiny a už se nevrátil. „Ale nepovím vám, jak na tom je, zatím jsem ho neviděl, takže nevím,“ řekl hned po zápase kouč Zlína.

Poslední bitvu základní části už mají jeho svěřenci v hlavě. „Víme, co Vary dovedou, my s nimi máme spíš horší bilanci. Všichni si tady uvědomujeme, co je to za mančaft, i když jsou předposlední. Je potřeba se na ně nachystat co nejlépe a nepodcenit jediný detail,“ vybízí Veselý.

A když to nevyjde? Tak play off bude bez Zlína. Poprvé od ročníku 2007-2008.