Hrdina Dočekal má první hattrick: Říkal jsem, že si to nechám na dnešek

Nečekaný hrdina úterního duelu měl podíl také na nešťastném zranění Leoše Čermáka, který z utkání odstoupil už v průběhu první třetiny. Jeden z chomutovských obránců tečoval po Dočekalově přihrávce Vincourovu střelu přímo do tváře brněnského kapitána, který z ledu zamířil rovnou na ošetřovnu. „Další dvě, tři střídání jsem to měl v hlavě, nebyl to příjemný pohled.“ přiznává.

Ve čtvrtek vám Martin Zaťovič říkal, že byste mohl dát alespoň dva góly...

"Už mě popichoval, že mi to tam konečně padlo, tak jsem mu říkal, že jsem si to schovával na dnešek."

Čím to je, že těch gólů nepadlo víc už v průběhu sezony?

"Vždycky jsem nad tím přemýšlel. Trénoval jsem to, šancí jsem měl spoustu, ale nedokázal jsem to proměnit."

Je to pro tým velká úleva, že jdete rovnou do čtvrtfinále?

"Určitě je to lepší než jít do předkola, kde nikdy nevíte. Teď máme dva týdny volno, tak snad se vrátí marodi a půjdeme na ně v plné síle."

Když se ohlédnete za základní částí, kde přišel ten hlavní zlom?

"Po tom výborném začátku, kdy jsme nahráli nějaké body, přišla krize, měli jsme zranění, nedařilo se nám, ale teď se to ke konci celkem obrátilo, podařilo se nám vyhrát dvakrát v řadě, což nás snad nakopne."

Jak na vás zapůsobila ztráta kapitána? Nakoplo vás to?

"Hned po inkasovaném gólu jsme se hecovali, že to určitě nesmíme vzdát. Je pravda, že ten začátek se nám vůbec nepovedl, byli jsme nervózní a odskakovaly nám puky, ale naštěstí jsme se pak dokázali zvednout a můžeme být rádi za tři body."

Už jste si jako pokladník spočítal, kolik vás bude dnešní hattrick stát?

"Není to jen hattrick, v kabině má navíc každý hráč ještě jeden tým, za který platí, pokud ho porazíme, a já mám zrovna Chomutov, takže se mi to hezky sešlo. (smích)

