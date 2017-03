Drama vrcholí! V extralize se hraje o domácí prostředí i předkolo play off

Základní část hokejové Tipsport extraligy dnes vyvrcholí závěrečným 52. kolem a rozhodně bude o co hrát! Ačkoliv je o účastnících čtvrtfinále Generali play off TELH rozhodnuto, poslední kolo definitivně určí první dvě dvojice a výhodu domácího prostředí. O tu bude hrát také Mladá Boleslav s Vítkovicemi, které čeká předkolo play off, o jehož poslední místo usilují další tři celky - Plzeň, Zlín a Olomouc. O co všechno se bude v pátečních sedmi zápasech hrát?

Dvojice pro čtvrtfinále?



Koho se to týká:

3. Sparta 93 bodů, 4. Litvínov 87, 5. Hradec Králové 86, 6. Kometa 83.

Klíčové zápasy 52. kola:

Pardubice – Litvínov, Chomutov – Hr. Králové, Olomouc – Kometa.

Předposlední kolo definitivně určilo týmy, které naskočí do play off až ve čtvrtfinále. Kromě vedoucího Liberce a druhého Třince si ho zahrají Sparta, Litvínov, Hradec Králové a Kometa. Na sto procent se neutkají Pražané se Severočechy, protože skončí třetí a Verva nejhůře pátá.

Pořadí na čtvrtém až šestém místě může být ovšem různorodé, ale měnit se nebude, pokud si Hradec Králové odveze z ledu Pirátů jediný bod. V tom případě už by totiž Litvínov skončil před ním díky lepší vzájemné bilanci a Kometa už by Hradec Králové dohnat nemohla.

Litvínov si může zajistit čtvrté místo a první dva čtvrtfinálové zápasy na domácí půdě sám, když si na ledě Pardubic přičte vítězství za dva body. Pokud Hradec Králové získá v Chomutově o dva body více, než se podaří vybojovat Litvínovu, skončí čtvrtý on a ve čtvrtfinále začne doma právě proti Vervě.

Ve čtvrtfinále však může dojít i na to, že se Litvínov utká s Kometou a Sparta narazí na šestý Hradec Králové. K tomu by Kometa potřebovala vyhrát za tři body v Olomouci a doufat, že Mountfield odjede z Chomutova bez bodů. V tom případě by se totiž bodově dotáhla na Východočechy a díky lepší vzájemné bilanci by skončila pátá ona.

Možné varianty pro čtvrtfinále:

Sparta – Kometa Brno, Litvínov – Hradec Králové

Sparta – Kometa Brno, Hradec Králové – Litvínov

Sparta – Hradec Králové, Litvínov – Kometa Brno

O předkolo bojují tři týmy

Kdo musí bojovat:

10. Plzeň 71, 11. Zlín 69, 12. Olomouc 68.

Klíčové zápasy 52. kola:

Sparta – Plzeň, Zlín – Karlovy Vary, Olomouc – Kometa.

Předkolo Generali play off mají jisté tři týmy – Chomutov, Vítkovice a Mladá Boleslav. Piráti už skončí s jistotou sedmí a utkají se s desátým týmem. O zmíněnou desátou pozici se na dálku utkají Plzeň, Zlín a Olomouc.

Nejvýhodnější pozici má Plzeň. K jistotě předkola jí stačí alespoň bod na ledě Sparty. Pokud ho získá, skončí desátá a půjde na Chomutov, zatímco druhou dvojici vytvoří Vítkovice s Mladou Boleslaví. Plzeň může být i devátá, pokud získá na ledě Sparty o dva body více, než vybojuje Mladá Boleslav na ledě Liberce.

Ve hře je ovšem také Zlín. Ševci mají ztrátu dvou bodů na Plzeň a nevýhodu horších vzájemných zápasů. To znamená, že v posledním kole musí na domácí půdě zdolat Karlovy Vary v základní hrací době a zároveň doufat v nulový zisk Západočechů na ledě Sparty.

Třetí možností je Olomouc, která má pozici jednoznačně nejhorší. Ve hře je jen díky lepší vzájemné bilanci s oběma soupeři, tudíž pokud by nakonec všechny tři celky zakončily základní část se 71 body, slavila by postup právě Mora. V první řadě ale musí Hanáci zdolat za tři body Kometu Brno a zároveň doufat, že Plzeň neboduje na Spartě a Zlín získá maximálně dva body.

Pardubice čeká baráž, kdo je doprovodí?



Kdo musí bojovat:

11. Zlín 69, 12. Olomouc 68, 13. Karlovy Vary 48.

Pardubice už se mohou v klidu připravovat na baráž, protože v posledním kole proti Litvínovu i v následném boji o umístění budou hrát pouze o čest. Otázkou je, kdo je do baráže o extraligu doprovodí, ale s nejvyšší pravděpodobností to budou Karlovy Vary.

Západočeši sice mají malou naději, ale nejedná se ani o jiskřičku. Pokud ji chtějí zachovat, musí vyhrát ve Zlíně a zároveň doufat v to, že v posledním kole neboduje ani Olomouc. Kromě toho by ale museli vyhrát všech šest duelů o umístění a zároveň doufat, že jeden ze dvou soupeřů všechny prohraje.

Energie by v tom případě skončila bod před Olomoucí, případně by při bodové rovnosti posunula na třináctou pozici hokejisty Zlína díky lepším vzájemným zápasům. Pokud by do zápasů o umístění spadla Plzeň, Karlovy Vary už by ji předstihnout nemohly.