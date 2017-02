Boleslav slaví postup do předkola. Může z toho být dobrá sezona, říká Klepiš

Museli vyhrát. Pokud Mladá Boleslav nechtěla postup do play off honit až v posledním kole základní části na ledě neoblíbeného Liberce, musela třinecké Oceláře na svém ledě porazit. A povedlo se. Po bojovném výkonu Bruslařský klub vyhrál 5:1 a slaví. Potřetí v řadě se představí v bitvách o pohár. „Věděli jsme, že musíme vyhrát. Měli jsme to ve svých rukách a zvládli to,“ mluvil útočník Jakub Klepiš.

V důležitém zápase jste rozdrtili Třinec 5:1. Co bylo v zápase rozhodující?

„Rozhodl týmový výkon. Nechci sám sebe nebo náš tým chválit, to nemám v oblibě. Ale hráli jsme od začátku týmově. Pohlídali jsme si začátek, a jak jsem řekl - týmový výkon.“

K jistotě postupu do předkola jste potřebovali v posledních dvou kolech získat alespoň dva body. Sledovali jste vývoj i v dalších zápasech nebo jste se soustředili jen na sebe?

„Samozřejmě jsme věděli, jak to v tabulce je. Já osobně průběžné výsledky nesleduju. Věděli jsme, že musíme vyhrát. Že když vyhrajeme, tak tam budeme. Měli jsme to ve svých rukách a zvládli jsme to, tak jsem rád.“

Byl pro vás zápas proti Třinci, vašemu bývalému klubu, ještě pikantní?

„Já tohle neřeším. Jestli někde hraju a pak hraju proti těm klukům. Spíš naopak, Roťáka (Vladimíra Rotha) nešetřím, i když je to můj kamarád. Na toho jsem čekal, ale nikde jsem ho nenašel, což je škoda, ale nijak pikantně to neberu.“

Hecoval jste se nějak se svými bývalými spoluhráči?

„Nehecoval, nic neproběhlo. Jen párkrát na ledě mimo hru, když to rozhodčí neviděl. Ale nic vážnýho.“

V závěru zápasu po vaší krásné přihrávce při vlastním oslabení skóroval Radan Lenc. Už jste ve třetí třetině věděli, že postup dopadne?

„Výsledek tomu napovídal, už bylo blízko konci. Stejně bych tu situaci asi řešil takhle. Já při přečíslení dva na jednoho nikdy nestřílím, snažím se vždycky nahrát a ta šance tam byla. Sice to měl těžký, protože tam moc místa Lencik neměl, ale on je v tomhle šikovnej, umí toho góla dát a pověsil to tam.“

Asi jste si i oddechli, že o vašem postupu do play off nebude rozhodovat poslední kolo v Liberci, kde se vám dlouhodobě nedaří.

„Samozřejmě, nebylo by to jednoduchý. Ani jsme nechtěli, aby to rozhodoval poslední zápas. Víme, že v Liberci to bude těžký zápas, je to tam vždycky těžký, hrajou dobře. Neříkám, že už tam pojedeme s volnejma rukama, ale samozřejmě tam budeme chtít urvat nějaké body a uvidíme, jak to dopadne.“

Proti Třinci se vám letos nadmíru dařilo, z 12 bodů jste urvali celkem 10. Čím to je?

„To je dobrá otázka. Ale fakt nevím, jak bych vám odpověděl.“

V poslední čtvrtině základní části jste chytili slušnou formu, může to být v play off výhoda?

„Těžko říct, každá sezona je nějaká. Tahle základní část nebyla ideální, to si nebudeme nalhávat. Trápili jsme se, byli jsme i ve srač… (zpomalí) kách. Může z toho být ještě dobrá sezona, uvidíme, jak k tomu v předkole přistoupíme. Když budeme hrát týmově a tak, jak máme, tak z toho samozřejmě ještě něco hezkýho může být.“

Budete řešit i soupeře v předkole? Pravděpodobně to vypadá na Vítkovice, ještě ale můžete jít na Chomutov.

„Samozřejmě, že proti nějakýmu soupeři se vám hraje líp, ale to si nevybíráte. Jestli chcete postoupit, tak je jedno, koho porazíte. Nebo musíte porazit kohokoliv, takže je to jedno.“

Budete dnešní postup nějak slavit?

„Po tom průběhu sezony určitě důvod k oslavě není. To, že jsme udělali předkolo, tak si myslím, že žádná oslava k tomu momentálně nepatří, není na místě. Uvidíme, co z toho ještě uděláme.“